Jorge Javier habla de su situación actual en Telecinco y de 'El diario de Jorge': “Vengo entusiasmado de casa”

Casi un año después del final de Sálvame, el que fuera su presentador, Jorge Javier Vázquez, tiene unos cuantos proyectos entre manos. Mediaset le ha puesto al frente de varios programas que le revalidan como una de sus grandes estrellas.

Pronto verá la luz en Telecinco El diario de Jorge, la nueva versión de El diario de Patricia que se emitió en Antena 3 entre 2001 y 2011. Al

“Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que El diario de Jorge rellene muchísimas horas de televisión”, ha contado en el blog que escribe para la revista Lecturas.

El showman se reunió hace unos días con Boomerang TV, la productora del programa, cuya función es “entusiasmar al presentador”. “En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa”, reconoce. “A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas”, asume con naturalidad.

Según ha sabido verTele, el plan inicial de Mediaset es que El diario de Jorge se estrene a finales de julio en la sobremesa de Telecinco. Ocuparía la franja en la que ahora se emite Así es la vida –que ha sido cancelado por la cadena–, pero duraría 30 minutos más que este, por lo que acortaría la emisión de TardeAR. El magacín de Ana Rosa Quintana se emitiría justo a continuación, pasando a empezar a las 17:30.

“Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este”

Con tres décadas de trayectoria frente a las cámaras, Jorge Javier se toma ahora el trabajo con otra filosofía. “Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo. Lo que ves es el resultado de muchísimos años de dedicación y esfuerzo. La suma de bastantes aciertos y de errores clamorosos. La mezcla de algunas inseguridades y una firme convicción: que no me pertenece el éxito de un programa ni eso que conocemos como fracaso”, reflexiona en Lecturas.

Tiene totalmente asumido que forma parte “de un engranaje”, y eso, con el paso del tiempo le ha permitido relativizar los resultados: “Con los años, conceptos como 'éxito' o 'fracaso' han perdido rotundidad para mí”.

La cancelación de Sálvame fue un duro golpe para él, pero no va a parar de trabajar en los próximos meses. Actualmente presenta Supervivientes 2024, próximamente conducirá la versión All Stars de este reality, se le ha confiado el regreso de Gran Hermano, estará al frente de la nueva temporada de Hay una cosa que te quiero decir y tendrá su propio talk show en las tardes de Telecinco.

“Me gusta que el programa se llame El diario de Jorge y no de Jorge Javier. Una vez que el público se ha aprendido mi nombre –y no era fácil– me encanta que el programa utilice aquel con el que me conoce mi gente más cercana. Después de tantos años me emociona más que me vean como un vecino y no como un presentador”, confiesa.