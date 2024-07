John Cena anuncia su retirada de la WWE, que hará de su despedida el gran reclamo de su primer año en Netflix

La lucha libre profesional afronta la retirada de uno de sus mayores iconos globales, John Cena. El luchador y actor compareció por sorpresa durante Money in the Bank, uno de los eventos pay per view mejor consolidados de la WWE, para anunciar que se retirará del pro wrestling en 2025.

El anuncio tiene un componente televisivo importante: la estrella confirmaba que formará parte del elenco de la marca Raw, que desde enero pasará a verse a nivel global a través de Netflix, gracias al acuerdo multimillonario entre la plataforma y TKO, el conglomerado propietario de la promoción de lucha. Se trata de un activo de suma importancia para la streamer de cara al establecimiento de la WWE dentro de sus activos.

Hay que tener en cuenta que Cena ha coqueteado con su adiós a la WWE desde hace más de cinco años. No obstante, siempre ha ido postergando el momento. Que lo haga ahora que la compañía de la que ha sido buque insignia inicia una nueva andadura en Netflix servirá para conferirle categoría de evento y asegura un plus de interés a esta etapa.

La despedida, a final de 2025

Por el momento, no hay plazos concretos para su retirada definitiva, más allá de que tenga lugar en algún punto de 2025. Por de pronto, ha anunciado que ese año será el de su “Gira de despedida”, con la idea de tener una amplia exposición no solo en Raw, sino en los grandes eventos de la compañía. “La Royal Rumble de 2025 será la última para mí. La Elimination Chamber de 2025 será la última para mí. Wrestlemania 2025 será mi último Wrestlemania”, señaló emocionado ante el público presente en el Scotiabank Arena de Toronto.

El doctor en Thuganomics sí puntualizó que, a priori, su despedida no será en el gran evento anual de la WWE, sino que planea luchar desde enero hasta diciembre, “si todo va según el plan”, y calcula al menos una treintena de apariciones televisivas. Tras ello, explicó, no volverá a aparecer a subirse a un ring a luchar; en todo caso aparecerá ya con traje, dejando atrás definitivamente su personaje. Su retirada se producirá, así, cuando haya cumplido los 48 años.

El legado del maestro en Thuganomics

Uno de los luchadores más importantes de la historia de la compañía, atesora un palmarés de ensueño a lo largo de más de 23 años: ha sido 13 veces campeón absoluto de la WWE, 3 veces campeón del mundo, 5 veces campeón de Estados Unidos, y atesora cuatro títulos por parejas, además de haber ganado la Royal Rumble en dos ocasiones y el Money in the Bank en otra. Pero tan importante como sus logros en la compañía ha sido por haber sido abanderado de la WWE durante este tiempo, convirtiéndose en una de sus mayores estrellas globales y en un icono como lo fueron antes Steve Austin y The Rock, además de haber sabido trasladar ese fenómeno a su carrera posterior en Hollywood.

De hecho, el anuncio de su adiós se produce cuando está trabajando en la segunda temporada de Peacemaker para Max. Además, tiene pendiente de estreno la película Jackpot!, que irá al catálogo de Prime Video. Su estreno se prevé para el 15 de agosto.