Netflix apuesta con todo por la WWE, con un reality a lo 'Drive to Survive' y docuseries para explotar a sus estrellas

Netflix tiene grandes planes para la WWE una vez entre en vigor el acuerdo para convertirse en su casa a nivel internacional en enero de 2025. La plataforma planea producir una docuserie sobre la compañía de pro-wrestling que siga el modelo de Drive to Survive, su exitoso formato sobre el mundo de la F-1.

Esta será la punta de lanza de una nueva línea de contenidos durante su primer año dentro del servicio de streaming para potenciar su gran adquisición en materia deportiva. El encargado de hacer público los planes ha sido Mark Shapiro, presidente de TKO, el conglomerado surgido de la fusión de Endeavour Group (matriz de la UFC) con la WWE, tal y como recoge .

Así como esta citado docu-reality, realizado en colaboración con el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, esta producción abordará las interioridades de la empresa de lucha libre. El movimiento es lógico y a la vez deja clara las ambiciones de Netflix: Drive to Survive se estrenó en 2019 y se considera fundamental para entender el resurgir de la Fórmula 1 a nivel estadounidense y global.

Producciones para explotar las grandes IP de la compañía

Sin embargo, las previsiones de futuro no terminan aquí: Netflix también está estructurando explotar la marca a través de documentales y docuseries centradas en las estrellas de la promoción.

No es algo nuevo en sí, pues la propia WWE ha estado produciendo documentales desde hace décadas sobre sus estrellas, primero en formato vídeo y posteriormente para otros canales y formatos a través de su división WWE Studios. De hecho, aún está pendiente de estreno el documental WrestleMania XL: Behind the Curtain, sobre los entresijos de la cuadragésima edición de Wrestlemania, en la que Cody Rhodes terminó imponiéndose a Roman Reigns y se proclamó campeón universal indiscutido de la WWE. Lo interesante es añadir a Netflix a esta ecuación, al realizar formatos exclusivos de la plataforma sobre el universo de estrellas que dan identidad a la empresa. Y sobre todo a otra escala.

Conviene recordar que, de acuerdo a las primeras informaciones, el vasto archivo de documentales y de eventos de la WWE pasará también a engrosar el catálogo de Netflix a partir de enero de 2025, reemplazando a la WWE Network, plataforma propia donde se alojan todos sus contenidos y desde donde los seguidores españoles pueden ver sus contenidos desde que se dejara de emitir en nuestro espectro televisivo en 2020.

La analogía de Disney y Marvel que maneja la WWE

En enero, Nick Khan, actual presidente de la WWE, ya anticipó este empeño por potenciar la audiencia global durante una entrevista a Bloomberg TV en enero, tras conocerse el acuerdo de 10 años entre Netflix y su compañía. “Hay que tener en cuenta que en la WWE tenemos un enorme tesoro de propiedades intelectuales que no se han tocado. Si te fijas en lo que ha hecho Disney, lo ha hecho a través de adquirir Marvel y Lucasfilm; es lo que Warner Bros. Discovery hizo cuando adquirieron DC hace años, ahora tienes este tesoro en Netflix, que es capaz de producirlo”.

En esa línea, también conviene recordar la existencia de WWE Studios como estudio cinematográfico, a través de la que explotar la popularidad de estrellas. Una de las últimas era la película interactiva Escapa del Undertaker, protagonizada por el propio Mark Calaway junto a los tres componentes de la facción New Day de RAW, Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods. Si el acuerdo de WWE y Netflix implica un nuevo impulso a esta faceta de ficción es algo que aún habrá que esperar a ver.