Jorge Javier celebra la condena a Pepe Herrero, ganador de 'GH 7', por acusarle de “tapar una violación”

Jorge Javier Vázquez ha amanecido este jueves 21 de marzo celebrando en redes sociales la condena que ha recibido Pepe Herrero, ganador de la séptima edición de Gran Hermano, por acusarle de “tapar una violación”, en el marco del Caso Carlota Prado. “Buenos días. Para unos más que para otros”, ha escrito irónico el presentador, compartiendo la noticia de la sentencia.

Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando el madrileño, uno de los concursantes más recordados del reality de convivencia de Telecinco, publicó un vídeo en su canal de Youtube en el que acusaba a Jorge Javier de “tapar una violación” en el mismo programa que le dio a él el salto a la fama.

El presentador de Mediaset decidió denunciarlo y ahora, más de cuatro años después, tal y como recoge El Independiente, se ha sabido que el juzgado de primera instancia número 26 de Madrid ha fallado a su favor, condenando a Herrero a abonarle una indemnización de 60.000 euros. Una sentencia que, según el citado medio -que ha intentado hablar con Pepe Herrero, aunque ha rechazado pronunciarse-, se produjo el pasado mes de octubre aunque haya visto ahora la luz y que dictamina la condena por una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Jorge Javier Vázquez.

Las acusaciones de Pepe Herrero contra Jorge Javier

Las palabra de Pepe Herrero contra el presentador de Telecinco se produjeron en el marco del proceso judicial que se inició contra José María López, que en abril de 2023 fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito consumado de abusos sexuales contra Carlota Prado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Todo ello, durante la participación de ambos en el GH Revolution que Jorge Javier condujo en Mediaset en otoño de 2017.

El 20 de noviembre de 2019, Pepe Herrero pronunció diferentes acusaciones contra Vázquez en una conversación con Coto Matamoros. En ella, el madrileño se refería abiertamente al televisivo: “Por favor Jorge Javier, danos mañana otra clase de moralidad. Jorge Javier por favor, asústate de lo que ha hecho Adara con su marido. Por favor, Jorge Javier, échate las manos a la cabeza, que tapaste una violación, pedazo de cabrón. Ahora si quieres nos das una clase de moralidad. 12 meses, 12 causas, ¿vale?”, aseguró el ganador de GH 7, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso El Independiente.

“Por dinero te la comiste entera. No hombre no, no se puede. Empezando por ti que eres el número uno y terminando por todos los vendidos que estaban sentados en aquel entonces. Tú por lo menos cobras quinientos, seiscientos, setecientos mil pavos por hacerlo, y es verdad que todos tenemos un precio, pero por ochenta euros, por noventa euros, como habéis ido todos, tragar con eso...”, prosiguió el exconcursante del reality. “No tenéis vergüenza, sois unas cucarachas. Sois unas putas cucarachas, cucarachas... y si a partir de mañana no vais con una camiseta de Yo también Soy Carlota, a mí no me volváis a hablar de feminismo”, remató en un vídeo que todavía permanece publicado en su canal.

La defensa de Jorge Javier Vázquez había solicitado 100.000 euros a Pepe Herrero por este discurso, pero el juez decidió reducir en un 40% la indemnización. La sentencia del juzgado asegura que las expresiones citadas sobrepasaron “ampliamente el marco jurídico y jurisprudencial de la libertad de expresión al revestir un matiz y tenor inequívocamente vejatorio, ofensivo u oprobioso”. Unas palabras que trascendieron aún más “tanto por la condición profesional del demandante, habitual presentador de programas de televisión (...) como por el medio a través del cual el video fue difundido, esto es las redes sociales”.