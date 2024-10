Jorge Javier cita a Broncano en Telecinco para copiarle e instaurar su propia “pregunta clásica” en 'El Diario'

Jorge Javier Vázquez no ha escondido ser habitual seguidor de David Broncano y ya se pronunció hace unas semanas sobre la brutal competencia que el cómico está librando contra El Hormiguero de Pablo Motos en el access prime time de la parrilla televisiva. Ahora, el presentador de Telecinco ha vuelto a acordarse del cómico de TVE, citándolo incluso ante las cámaras de El diario de Jorge para copiar una de las dinámicas de su formato.

Este lunes, durante la entrevista que el catalán estaba haciendo a Mari Carmen, una de las invitadas anónimas de su programa que acudió al plató de Mediaset para contar cómo defendió su amor ante sus suegros después de que no la aceptaran. La mujer recordó cómo conoció a su marido y Jorge Javier le preguntó si aún seguía enamorada.

“¿Enamorada yo ya, qué es eso?”, replicaba entre risas la entrevistada, que explicaba que “llevamos 40 años juntos”. “¿Y te volverías a casar con él?”, le planteó el presentador mientras ella, sin apenas pensárselo, aseguraba que hoy por hoy no se casaría “con nadie”. “Yo soy de los que dice que habría que abolir el matrimonio”, expresó el televisivo. “¿Sabes lo que haría? El que me gustara, ave que vuela a la cazuela”, insistía ella entre risas.

Jorge Javier emula a Broncano en Telecinco

Fue entonces cuando Jorge Javier aludió a La Revuelta y las “preguntas clásicas” que el humorista lanza desde hace cinco años a sus invitados: “Escucha una cosa, tú sabes que David Broncano hace en su programa dos preguntas. Una que es cuánto dinero tienes en el banco, que no te lo voy a preguntar, y otra en cuanto al sexo. Y aquí se va a instaurar la pregunta de: '¿Cómo fue tu noche de bodas?”, aseguró Vázquez, prometiendo que será la cuestión que, a partir de ahora, intentará hacer a todos sus entrevistados.

Mari Carmen se dispuso entonces a responderla: “Ay, Dios mío, si te cuento. Yo era un poco retraída porque mi abuela me crio un poco retraída en ese aspecto. Entonces la noche de bodas yo no lo disfruté, no sentí eso que se siente el placer”, reconoció. “¿Pero lo has llegado a sentir?”, repreguntó Jorge Javier. “Yo creo que no, esa cosa que te atraviesa”, añadió. “¿No has tenido orgasmos?”, volvió a insistir el comunicador al tiempo que ella lo volvía a negar. “Yo creo que no”.