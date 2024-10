Susanna Griso, avergonzada en 'Espejo Público' por una pregunta a Manu Tenorio: “Tengo el enemigo en casa”

Susanna Griso ha comenzado la semana evidenciando, una vez más, que no está cómoda con la cobertura que Espejo Público está dedicando al caso de Manu Tenorio. Ya lo hizo a mediados de septiembre, cuando pidió visiblemente molesta a la dirección del programa que emitieran las declaraciones completas, y no cortadas, de Rosa López, pues al emitir solo una parte de las mismas estaba dando una interpretación a las palabras de la 'triunfita' que no se correspondían con la realidad. Este lunes ha ido un paso más allá y directamente ha dicho que tiene “el enemigo en casa”.

El malestar de la presentadora nace de dos acciones realizadas por el magacín de Antena 3. Ambas relacionadas, claro está, con Tenorio, tan de actualidad en el último mes por el enfrentamiento que mantiene con los inquilinos de su vivienda. La primera acción se produjo la semana pasada, cuando un equipo de Espejo Público preguntó a varios famosos en un photocall si conocían alguna canción del cantante, dando como resultado una sucesión de 'noes'. Para Griso, hacer aquel vídeo fue “mala idea”, pero lo que no sabía aún era la segunda acción: preguntar a Tenorio por dicho vídeo.

“¿Viste ayer Espejo público? Te comento lo que pasó: hicieron entrevistas a famosos en un photocall para ver si conocían algunas canciones tuyas. ¿Sabes qué pasó, Manu? Que nadie conocía nada”, le pregunta un reportero al exconcursante de Operación Triunfo en la pieza emitida por el magacín. En ella se ve cómo el cantante aguanta el tipo sin articular palabra, pero también, en un lateral de la pantalla, cómo Griso no daba crédito a lo que estaba viendo. “Joder”, se ha podido leer en los labios de la presentadora, que incluso se ha tapado la cara con la mano fruto de la vergüenza.

“Tengo al enemigo en casa, de verdad. ¿Os dais cuenta de que tengo al enemigo en casa?”, ha preguntado a continuación a sus compañeras de programa. “Son muy buenas preguntas. Al final, que nadie o casi nadie conozca su música dice mucho”, ha respondido Laura Fa. “Eso a muchos excantantes que han salido de la factoría de OT les pasa”, ha apuntado la propia Griso antes de entonar el mea culpa y elogiar la actitud de Manu Tenorio ante el duro comentario del reportero: “La verdad es que le destrozamos. Ha estado educadísimo, pobre”.