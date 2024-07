Jorge Javier elogia a María Patiño y pide a los productores “un papel en una serie” para ella: “No sé a qué esperan”

Jorge Javier Vázquez afirmó este martes, durante la presentación de El diario de Jorge, que había “trabajado con los mejores colaboradores muchos años”, al defender que su nuevo formato le permitiese ahora estar en solitario. Esta es una de las varias menciones cariñosas y elogiosas que ha hecho en las últimas semanas sobre sus excompañeros de Sálvame, ahora en Ni que fuéramos Shhh. A una de ellas, María Patiño, se ha vuelto a referir esta vez de forma directa en su bitácora semanal en Lecturas.

La excusa en esta ocasión es el más reciente empeño de la periodista: ejercer de copresentadora de La velada del año IV de Ibai Llanos, y junto a Marina Rivers. El showman de Telecinco cuenta que habló un día después de dicho evento con Patiño, y aprovecha para opinar sobre el actual momento profesional que vive su amiga.

“Lleva una gran cómica dentro”

“La noto contenta y me alegra porque la quiero muchísimo”, afirma sobre lo que supuso para ella esa experiencia multitudinaria, que contó incluso con Will Smith en su cartel. Pero no solo eso, pues añade: “No sé a qué están esperando los productores de este país para ofrecerle un papel en una serie de televisión. Quien se decida a picar en esa mina se va a llevar muchas alegrías porque María lleva una gran cómica dentro”.

Vázquez, tirando de complicidad, recuerda que Patiño “desde pequeña ya tiene elegido su nombre artístico: Blanca Diva”, aunque reconoce que prefiere la rotundidad del nombre real de la presentadora.

“Me muero de ganas por empezar mi nuevo programa”

Por otro lado, el presentador, ubicuo en los últimos tiempos en Telecinco, reconoce que afronta con energía el desafío de volver a la tarde con El diario de Jorge:

“El cuerpo, que es muy sabio, no me pide este año descanso. Estoy que me muero de ganas por empezar mi nuevo programa”, asegura, y confiesa que “si me llegan a decir hace algunos meses que iba a aparecer un proyecto que me ilusionara no me lo creo”.