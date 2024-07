Jorge Javier ensalza a Terelu como un “meme de culto” y habla de su vuelta a Mediaset: “Es su casa. Y la mía”

El regreso de Terelu Campos a Mediaset como colaboradora de De Viernes ha generado multitud de reacciones entre los espectadores y también entre compañeros de cadena como Jorge Javier Vázquez, que el pasado 28 de junio fue un seguidor más de los que no perdió detalle del encuentro de la tertuliana con su yerno Carlo Costanzia en prime time.

Así lo ha confesado el presentador de Telecinco, que dedica la última entrada de su blog de Lecturas a la última entrevista al hijo de Mar Flores y, de paso, al retorno de la que fuera su compañera en Sálvame. “Me alegra volver a ver a Terelu en Mediaset. Es su casa. Y la mía. Y la de muchos amigos y compañeros con los que me volveré a encontrar porque, como decimos en Catalunya: 'Roda el món i torna al Born'”, comienza escribiendo Jorge Javier, con un dicho que expresa que al final, su hogar [el de todos ellos] está allí.

Pero el catalán no se queda ahí y, además de celebrar la vuelta de Terelu, también dedica otro párrafo a ensalzar su figura como personalidad televisiva: “Me llamó la atención que Alejandra Rubio dijera que le impresionó conocer a Mar Flores. Pues chica, que no te la dé que tampoco es Carmen Martín Gaite. Es más: da mucha más impresión tu madre, que ya es toda una leyenda, un meme de culto, un personaje de primera. Pero a veces nos cuesta valorar lo que tenemos en casa”, comenta, con dardo final incluido.

En la misma entrada del blog, por otro lado, Jorge Javier Vázquez también analiza la entrevista ofrecida por Carlo Costanzia, a quien “le importa muy poco lo que digan de él”, según el juicio del presentador. “Pertenece a esa clase de tíos que le cuesta aceptar que no lleva la razón porque tiene pinta de escuchar poco. Lo cual no es malo siempre y cuando seas guapo”, comenta.

“Los hombres como Carlo no hace falta que hablen. Incluso diría yo que es mejor que no lo hagan. A mí me pilla uno así siendo jovencito y lo dejo todo. Ahora saldría corriendo porque me cuesta aceptar que mi novio sea más guapo que yo”, expresa el conductor de Supervivientes.