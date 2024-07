Sandra Barneda riñe a Alejandra Rubio por sus malas formas en 'Así es la vida': “Hay que saber diferenciar”

El embarazo de Alejandra Rubio sigue siendo un tema central en Telecinco, un día más, y más aún en Así es la vida, donde la hija de Terelu Campos reaparecía por primera vez tras la entrevista que Carlo Costanzia, su pareja y pareja del bebé que engendra, dio en De viernes. La colaboradora de Telecinco ha tenido que hacer frente a las críticas suscitadas por las declaraciones de su novio, y aunque procuró empezar con buena cara, terminó perdiendo los estribos.

“A mí me parce que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bastante mejor que yo, porque yo me puse mucho más nerviosa el otro día. Él lo hizo desde otro lugar, que me parece el adecuado y estuvo muy bien”, comenzaba valorando la entrevista en sí, comparando con la que ella misma realizó.

“No es que me sienta mal, es que no tenía que haber entrado tanto al trapo, porque al final les he dado lo que querían”, se resignaba. “Somos humanos, y nos equivocamos y punto. No quiere decir que no pensara las cosas que dije, pero las podía haber dicho de otra manera. Estaba enfadada y no quería que se me viera así”.

“Ya estamos con los comentarios de mierda”

No obstante, cuando sus compañeros de tertulia cuestionaron algún detalle la actitud de Costanzia, en tono respetuoso, Rubio se enervó. “Qué pereza, siempre hacéis los mismos comentarios”, reprendía a sus compañeros en primer término. Antonio Casado, por ejemplo, hizo una mención al cariz de ciertas declaraciones del hijo de Mar Flores, poniendo el detalle en los comentarios el famoso había hecho sobre sus relaciones íntimas. “Ya estamos con los comentarios de mierda que hacéis. Un poquito de cuidado, ¿eh?”.

“No vengas tan a la defensiva”, le replicó el periodista. “No es para que te pongas así. Se supone que venías a contarnos algo”.

“Estoy hasta aquí de las faltas de respeto”, insistió ella. “¿Pero qué faltas de respeto?”, intervenía Sandra Barneda, mientras Rubio seguía hablando entre dientes y desoyendo los comentarios de sus contertulios, que le insistían en que no habían venido a atacarla.

La presentadora acabó interviniendo ante la salida de tono de su tertuliana, tras un corte publicitario. Según lo que se podía intuir, Rubio habría dado una mala contestación a César Muñoz fuera de emisión: “Como dices que tenemos preguntas y comentarios de mierda, prefiero que hables. Yo sé que estás en un momento sensible, pero hay que saber diferenciar”.

Además, la presentadora reconocía cierta decepción, que llegaba después de que ella misma hubiera consolado a Rubio por los ataques recibidos en las últimas fechas. “A él le has dejado tocado. Ahora estamos jodidos. Veníamos con ganas de verte, estar contigo y nos hemos quedado mal. No sabemos si estás sobresaturada, si no lo llevas bien”, señaló Barneda.

“No lo llevo bien, creo que se ve”, reconoció ella. Sus compañeros le hicieron entender que Muñoz o el propio Casado “no habían tenido la culpa” ni tenían mala intención con sus comentarios. Barneda terminó sacando la cara por su colaboradora: “Yo solo he tenido una pareja pública, y yo lo pasé fatal… te entiendo muchísimo”