Jorge Javier estuvo ajeno al final de 'Sálvame', que vivió así Carlota Corredera: “Ha sido superchulo”

Jorge Javier Vázquez sigue ausente de la televisión y sin fecha para la vuelta. El presentador fue la gran ausencia de Sálvame en su despedida tras más de 14 años de emisión en Telecinco, este pasado viernes 23 de junio. Eso sí, sus compañeros, que ahora ponen rumbo a Netflix con un programa viajero, se acordaron de él en esta fecha y le dedicaron un sentido recuerdo. Recuerdo que no ha llegado a ver.

Lecturas aporta algo de información sobre el momento actual del presentador, que este pasado lunes se dejaba ver de camino a un centro de salud. Fuentes de la productora de Sálvame aseguran que el periodista no vio esta entrega definitiva con la que el magacín puso punto final a su andadura en Telecinco.

No ha de sorprender en exceso puesto que, desde que inició su baja médica a mediados de mayo, el showman ha permanecido totalmente alejado de las pantallas y los focos. Ya en junio, un mensaje en sus redes sociales dejaba claro que la televisión dejaba de ser una prioridad en este preciso momento.

“Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero”, escribía. “En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé”, añadía el catalán sobre esta retirada indefinida: “Por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena”.

Carlota Corredera sí vio “trocitos en diferido”

Otra ausente en la despedida, Carlota Corredera, sí ha podido ver el último programa, al menos en parte. Así lo ha explicado ella misma a los micrófonos de Europa Press: “He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita”.

La periodista gallega aseguraba sentarse “rara” con el final, aunque afirmaba tener “muy buen sabor de boca”: “Ha sido un programa superchulo en el que se ha purificado todo con el fuego, y encima han contado que Sálvame seguirá en Netflix”.

Corredera se refería también a la ausencia del “dueño del cortijo”, Vázquez: “Jorge está siempre, aunque no esté, pero es verdad que lo echamos de menos los espectadores”, declaraba, haciendo hincapié en que “la tele lo necesita”: “Volverá con fuerzas renovadas seguro”, añade la presentadora, que tiene por delante el lanzamiento de su podcast Superlativas.