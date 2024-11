Jorge Ponce reconoce el “gustito” de ganar a Pablo Motos con 'La Revuelta': “No está siendo su mejor otoño”

Jorge Ponce ha abordado desde el humor la gran competencia en audiencias que están viviendo cada noche La Revuelta de David Broncano en TVE y El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. El colaborador del programa de la cadena pública ha reconocido sentir “gustito” por estar ganando en la mayoría de las ocasiones a su rival en el access prime time de la parrilla y ha aprovechado para mandarle un mensaje, desde la comedia, al presentador de Atresmedia.

Estas declaraciones se han producido durante la entrevista que Victoria Martín ha hecho a Jorge Ponce en Malas personas, podcast que la cómica conduce en Podimo. “Me ha hecho mucha ilusión que hayáis superado a El Hormiguero. ¿No os ha dado un poquito de gustito anal?”, pregunta entre bromas la madrileña, tal y como se puede ver en una promo del programa difundida en sus redes sociales.

“Esto no era una competición, porque es verdad que no es una competición, que lo que queríamos es ganar, pero hombre, gustito, lo que es gustito, sí que hay y hemos ganado y está guay”, susurra entonces el colaborador de Broncano en La 1, desatando las bromas de la presentadora del espacio.

El mensaje de Jorge Ponce a Pablo Motos

“Yo me imagino a Pablo Motos, que no es por meterme con él porque no tenemos nada en contra desde este programa, mirando desde su cámara hiperbárica a un espejo y diciendo: 'Tú eres el mejor, tú sigues siendo el mejor'”, vacila Martín. “Sí él se cuenta muchas cosas así”, la secunda Ponce en el avance. “Pinchándose testosterona”, añade a carcajadas la humorista.

“Yo creo que no está siendo el mejor otoño para Pablo Motos, no. Lo pasa mal”, admite Jorge Ponce, que aprovecha la ocasión para referirse directamente al presentador de El Hormiguero: “A ver, un mensaje para Pablo Motos: Mira la cuenta del banco como hago yo, que tengo mucho menos y ya me alegra. Por mucho gasto fijo que se ponga, él yo creo que más o menos funciona. Lo has petado muy fuerte muchos años, todavía le gustas a mucha gente... Aparte, hay que saber que todo se pasa, te pones a anunciar funkos, Pablo, y no pasa nada”, sentencia con sorna el andaluz.