José María García, reconocido con el Premio Constantino Romero del FesTVal

José María García ha sido distinguido con el Premio Constantino Romero 2023 del FesTVal de Vitoria en reconocimiento a su trayectoria profesional. El galardón llega en el momento en que Movistar Plus+ acaba de estrenar la docuserie Supergarcía.

Cómo superar el 'miedo' a Supergarcía: "Conmigo no tenéis problema. Me pueden llamar de hijo de puta a mafioso"

Este premio fue instaurado en 2015 por el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, en homenaje al recordado presentador, fallecido en 2013. Sucede a Carlos del Amor, que recibió este honor hace un año.

Trayectoria de José María García

García introdujo la radio nocturna deportiva en España. Conocido como “Butanito” o “Supergarcía”, incapaz de callarse una verdad, inventor de epítetos tan memorables como abrazafarolas, chupópteros o correveidiles, es uno de los comunicadores más influyentes de España. Su forma innovadora y explosiva de hacer radio le generó gran cantidad de seguidores y un amplio número de detractores.

Aunque sus padres querían que fuese médico o abogado, García se decantó por el periodismo, y en 1963 inició su carrera profesional en Radio España para pasar a continuación al diario Pueblo y TVE. En 1972, fichó por la Cadena Ser donde se convirtió en el locutor estrella de la cadena cubriendo acontecimientos que excedían los deportes caso de la cobertura del 23-F (fue el primero en llegar con una unidad móvil para retransmitir en directo).

En 1982 se incorporó a la nueva Antena 3 Radio para presentar y dirigir el programa deportivo Supergarcía que mantuvo líder de audiencia hasta la compra de las acciones de Antena 3 Radio por parte de Prisa, momento en que presentó su dimisión tras 10 años en antena. Entre 1992 y el año 2000 “Supergarcía” encontró acomodo en la Cope, ejerciendo como director de Deportes y miembro del consejo de Administración.

García brilló más que nunca justo antes de desaparecer. En 2000 se fue de la Cope y firmó un contrato estratosférico, de 2.000 millones de pesetas anuales, por liderar los deportes de un grupo mediático concebido para oponerse a Prisa: Admira.

El 7 de abril de 2002 se despidió de sus oyentes como cada noche; sería su último programa, ya que al día siguiente decidió emprender una huelga en las ondas. Con esto, él esperaba que le pidieran disculpas y le volvieran a tener en cuenta para las grandes decisiones del grupo, pero la jugada le salió mal. Con lo que no contaba García es que su contrato espiraba en un mes y tenían que sentarse a negociar su continuidad. García no volvió a la radio y no tuvo ocasión de despedirse de sus oyentes. “Me fui a la francesa. No me despedí y aún tengo clavada esa espinita”, señala.

Atesora los Premios Ondas en su categoría Nacionales de Radio en 1980 con el programa El partido de la jornada de la Cadena Ser y en 1986 con el programa Supergarcía en la Hora Cero de Antena 3 Radio.

