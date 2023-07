José Mota protagoniza un polémico sketch en su nuevo programa en TVE: “Igual descubres que eres trans”

El estreno del nuevo programa de José Mota en TVE, que lleva por título José Mota Live Show no ha estado exento de polémicas. Y es que el humorista, que lideró el prime time frente al nuevo batacazo de Telecinco con ¡Vaya vacaciones!, protagonizó un controvertido sketch en el que banalizó la diversidad sexual y las diferentes identidades de género.

José Mota recluta a Malú y Los Javis para 'Bank Singer, ¡adivina quién manga!', su parodia de 'Mask Singer' en TVE

Más

Al final de la emisión, el cómico dio paso a una sección musical en la que proponía la versión “políticamente correcta” de algunos “clásicos del verano”. En ese momento, Mota se dispuso a parodiar a Raffaella Carrá, disfrazado como la cantante italiana, entonando su tema En el amor todo es empezar.

Eso sí, lo hizo cambiándole la letra con frases como: “Ah, ah, ah... En el amor yo soy pansexual”, o, “Si eres hetero y no estás seguro, ser no binario no está tan mal. Prueba de todo, no te dé apuro, igual descubres que tú eres trans”, entonó el manchego ante las cámaras de la televisión pública.

“Si con tu sexo no estás contento y no te acabas de definir, tú no te cortes, vive el momento, y prueba a ser LGTBI”, proseguía el presentador, que remató su número cantando: “Explora, explora, explo... Explora, explora, no tengas pudor. Explora el trío y el poliamor. Ya seas normativo o gay, es mejor cuando somos más. Explora el trío y el poliamor”, concluyó en un sketch del todo inapropiado que se llevó las críticas de algunos espectadores.

El otro polémico gag de José Mota en TVE

La cosa no quedó ahí y, unos minutos antes, el programa volvió a rozar la polémica durante otra de las secciones del show. En ella, el mentalista Jorge Luengo hipnotizaba a un chico del público para que, al despertar, se sintiese atraído por Patricia Conde, en primer lugar, y por José Mota a continuación, pidiéndole además en este caso que sintiera la necesidad de tocar al humorista.

El gag provocaba las risas del público en cada caricia que el joven hacía al presentador, pretendiendo hacer humor con la imagen de dos hombres tocándose y mostrándose afecto. Sin duda, una comedia propia de otro tiempo que sorprende ver además en una televisión pública.