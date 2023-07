José Mota recluta a Malú y Los Javis para 'Bank Singer, ¡adivina quién manga!', su parodia de 'Mask Singer' en TVE

Los sketches con invitados famosos no faltaron en el estreno de José Mota Live Show en TVE. El cómico contó con tres viejos conocidos, Malú, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Es decir, el equipo de investigadores de la primera edición de Mask Singer, ¡adivina quién canta!, que se reunieron para una parodia en clave financiera del guessing show de Antena 3.

Bank Singer, adivina quién manga es el nombre de este gag, en el que el cuarteto había de averiguar la identidad de un “mangante”, ataviado con una máscara de cerdo.

“Cuando ha entrado y ha dicho '¡Arriba las manos!' me he acojonado. Se nota que ya lo has hecho más veces, decía Calvo sobre el ”concursante“. Mientras tanto, las pistas con las que contaban para tratar de identificar al asaltante eran, muy apropiadamente, las ”policiales“.

Jaime Ordóñez, ataviado de vigilante de seguridad, era quien finalmente pedía el desenmascaramiento como acostumbra a hacer Arturo Valls en cada gala del formato de Atresmedia. Bajo la máscara de cerdito estaba, descubrían, el director de la misma sucursal donde estaban realizando el concurso.

Buen estreno de 'José Mota Live Show'

El debut de José Mota Live Show contó con un buen respaldo de la audiencia en su estreno: con un 12.5% de cuota y 1.229.000 espectadores, se colocó como líder del prime time del jueves 20 y, además, como la única oferta que superaba el millón de televidentes.