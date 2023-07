José Mota se pasa al 'directo' en TVE: “Me siento muy a gusto en una cadena en la que el silencio tiene un valor”

“La comedia cumple una labor social absolutamente impagable”. Con este convencimiento llega a la parrilla José Mota, que vuelve a TVE para refrescar con su humor las cálidas noches de verano. El cómico estrena este jueves 20 de julio en prime time José Mota Live Show, un formato “vivo” con espíritu de directo en el que aportará cada semana su particular visión de la actualidad.

TVE presenta el 'Live Show' de José Mota con Patricia Conde: "En este momento prima lo vivo, aunque sea imperfecto"

“Queríamos hacer un show donde venir a jugar, a divertirnos y a pasarlo bien”, explica el showman en un encuentro con verTele y más medios previo a su estreno. Habrá sketches en directo, números musicales y una mesa de actualidad en la que también estará Patricia Conde, su mano derecha en este nuevo reto.

Sobre el programa, del que se han encargado siete entregas de 70-80 minutos y que se emitirá en falso directo, afirma que habrá cada semana algo de “ironía política”, si bien asegura que “hemos intentado ser asépticos en cuanto a no hablar de ningún partido en concreto”.

Mota admite además que tras más de tres décadas dedicado a formatos enlatados de sketches, el cuerpo le pedía lanzarse a algo más vivo. Y al margen de bromear sobre la fórmula de la juventud que le ha “pedido” a Jordi Hurtado, se muestra orgulloso de la trayectoria que ha forjado, y sigue forjando, en TVE: “Me siento muy a gusto de estar en una cadena en la que el silencio tiene un valor”.

¿Pesa no irte de vacaciones este verano, o con humor se lleva mejor?

Creo que sí, el humor nos ayuda a desconectar lo hagas tú, o lo recibas. La comedia es maravillosa, es la lavadora que limpia todo. No se me ocurre mejor compañero que el humor.

El programa en un inicio se iba a llamar 'José Mota Show 5G' y ahora es 'José Mota Live Show'. ¿Cómo ha sido la evolución del proyecto hasta llegar al formato que se va a estrenar este jueves en TVE? ¿Ha habido muchos cambios respecto a la idea original que teníais?

En el primer proyecto que titulamos José Mota Show 5G, la propuesta era también la inmediatez máxima con respecto a la comedia. La idea era proponer a la gente en vez de algo más enlatado y preparado como hemos hecho otras veces, algo que sonase a vivo porque la tendencia televisiva va por el directo o el falso directo. Dimos ese pequeño salto para proponer comedia con carácter de que está sucediendo en este momento... con las imperfecciones que conlleva. Queríamos hacer un plató donde venir a jugar, a divertirnos y a pasarlo bien.

Más allá de las tendencias actuales en televisión, ¿a ti el cuerpo también te pedía un cambio respecto a tus proyectos clásicos de sketches?

A ver, ¿qué cambia? Cambia la forma en la que entregas el humor a la gente, de manera más inmediata. Es como un juego, los invitados vienen a jugar, a divertirse, a pasárselo bien. Este programa es otra cosa. El fondo es el mismo, es la comedia, pero aquí prima lo inmediato sobre lo excesivamente elaborado. Yo me he preocupado toda mi vida de cuidar cada gag, que todo tuviera carácter y acabado de serie de ficción. Y precisamente porque llevo muchísimos años haciendo eso, me apetecía también proponer otra cosa con compañeros como Patricia Conde o Susi Caramelo. He intentado rodearme lo mejor posible.

¿Va a ser un programa en falso directo con mucha edición o vais a jugar al 'todo puede suceder'?

La idea es no cortar, pero puede suceder algo que obligue a ello. El alma del programa va a ser de directo totalmente y, aunque haya que cortar en algún momento por algún error técnico, la idea es que vaya lo más del tirón posible.

Cada semana va a haber algo de ironía política, seguro

¿Cómo de pegado a la actualidad va a estar?

Lo máximo que nos permita el tiempo en el que lo hacemos. Al día es imposible, porque no es un formato diario, pero cogeremos las noticias más frescas de los últimos siete u ocho días para abordarlas e ironizarlas un poquito. Habrá mezcla de noticias atemporales con otras recientes. Por ejemplo, en el primer programa hablamos de las votaciones. Hemos intentado ser asépticos en cuanto a no hablar de ningún partido en concreto, hemos querido estar un poquito al margen, pero sí hemos tocado el tema de las elecciones. Y cada semana va haber algo de ironía política, seguro.

¿Va a haber cameos de algún personaje mítico de tu trayectoria?

En principio no lo contemplo, pero si se propone algo con el equipo creativo que pueda dar pie a un personaje mítico... Pero bueno, el programa esta encaminado a que todo ocurra en plató, de la manera más fiel a lo que es un programa de humor en directo.

¿Consideras que son buenos tiempos para la comedia?

¿Preguntas si la comedia está transitando ahora por caminos más estrechos que antes? ¿Es más difícil hacer comedia? Puede que sí, pero creo que la comedia se abre paso siempre. No entiendo la vida sin humor. Pero no porque no haya cómicos profesionales que nos hagan la vida un poquito más feliz, me refiero a la comedia como compañero de viaje de cada uno de nosotros, y creo que es consustancial a la propia vida. No concibo la vida sin humor. El humor nos salva, es la tabla de salvación a la que acudimos para restarle importancia a lo que nos agrede en el día a día. La comedia es necesaria para vivir, es lo que da parte de la grandeza al ser humano. Es el pataleo que tiene el ser humano. A veces no puedes protestar donde quisieras y la comedia facilita que te desahogues. Cumple una labor social absolutamente impagable, creo que es un regalo caído del cielo. Cuando naces tienes dos piernas, dos brazos... y la comedia como compañera.

El público te tiene mucho cariño. ¿En la calle respetan tu individualidad como persona, o siempre te piden que seas gracioso?

Hay una anécdota que cuento mucho. Una vez estaba comprando en el supermercado y al pedir un kilo de naranjas, una señora me dijo: 'Pensaba que eras más gracioso'. ¿Pero cómo quiere que pida las naranjas? Esto tiene mucho que ver con que la gente te consume un 95% del tiempo en plano secuencia. Siempre me han visto riendo, de modo que cuando me ven serio piensan que no soy el José Mota que conocen. Pero la gente suele ser muy cariñosa conmigo, no tengo el más mínimo problema. Me considero un afortunado en ese sentido.

En una de las promos se ha visto que imitas a Joaquín. ¿Te ha dicho algo, o te ha dado algún consejo?

Hace quince días me lo encontré en una fiesta y me dijo: 'Pisha, no veas la que me liaste en Navidad'. El tío es hipercariñoso y tiene un sentido del humor bárbaro. Es tal como transmite ser. No me llevé una sorpresa porque me imaginaba que era así, y coincidió con lo que esperaba.

Cuando hago una parodia trato de no aludir a asuntos privados o algo que tenga que ver con la honorabilidad de esa persona

¿Hasta qué punto es habitual que los artistas reaccionen a tus imitaciones?

Esto me ha pasado con un montón de gente con la que me he ido encontrando. Me han preguntado alguna vez si ha habido algún famoso al que le han sentado mal mis imitaciones y he dicho de broma: que yo sepa, no; que no sepa, sí. Pero lo cierto es que no me consta. Soy una persona que, cuando hago una parodi, trato de no aludir a asuntos privados o algo que tenga que ver con la honorabilidad de esa persona. No porque nadie me lo prohíba, sino porque a mí mismo no me apetece hacerlo.

¿Algún político te ha dado 'feedback' cuando se ha visto imitado?

Sí, María Teresa Fernández de la Vega, Rubalcaba que ya no está... también Rajoy. Ha habido varios con los que me he encontrado. Cuando imité a Rubalcaba, luego me llegó su feedback y fue muy bueno.

De María Teresa Fernández de la Vega te puedo contar que estaba en el hospital con mi padre y me llamó un teléfono muy largo. No suelo descolgar nunca, pero lo cogí y era su secretaria. Pensé que era una broma telefónica, pero me pasó con ella y fue súperamable. Me contó que le enseñó al Primer Ministro portugués la parodia que hice de la invasión de Portugal 'de a pocos' y se rio. Me transmitió la felicitación de él y fue muy maja. La verdad es que tengo muy buenas experiencias de las parodias que he hecho.

¿Has empezado ya a preparar el especial de Fin de Año?

Tengo ideas en la cabeza. He estado hablando ya con el coordinador de guion para empezar a darle vueltas y estuvimos tirando un par de ideas. Hay que empezar ya.

Has sacado alguna vez a tu hijo pequeño en sketches. ¿Les estás metiendo el gusanillo?

José considera que está con papá jugando, pero yo no le quiero meter el gusanillo. Lo que quiero es que disfrute de su niñez, que esté en el cole y que juegue con sus amigos, ya que el anonimato es el mayor bien que puede tener. Una cosa es que venga con papá puntualmente a hacer alguna cosa, pero meterlo en el mercado para que se ponga a hacer interpretación ni se me ocurre.

Le pedí la fórmula para no envejecer a Jordi Hurtado

Después de tantos años en TVE, ¿cómo definirías tu relación profesional actual con la cadena?

Muy buena. Son 33 años, la edad de Cristo, en TVE. Empecé a finales de 1989 y tengo un recuerdo maravilloso. Luego fuimos haciendo especiales, ya llevo 24. Le pedí la fórmula para no envejecer a Jordi Hurtado, y aquí sigo. Me siento muy a gusto de estar en una cadena en la que el silencio tiene un valor.

¿Estás preparando ficción?

Estoy en algún proyecto. Si todo va bien, en septiembre empezaré a rodar una película de protagonista, la dirige Sayago Ayuso [colaborador habitual de los programas de Mota] y están terminando de componer el elenco. Además tengo otro proyecto cinematográfico mío.

¿Tienes algún proyecto de serie?

Me encantaría, y terminaría haciéndolo. Esa es mi evolución natural, hacer series. En mis programas empecé a mirar a cámara hace 16 años cuando todavía no se hacía, y luego vi en Fleabag que hacían lo mismo. No es que me haya copiado a mí, pero ya en La hora de José Mota empecé a hacerlo. El programa tenía mucho registro de ficción y muy pegado a la ficción moderna.

¿Qué te parece que haya sketches que se hagan virales tiempo después?

Hay mucho material que sigue rodando por ahí. He hecho miles de sketches, pero me mola mucho que los vayan descubriendo generaciones nuevas.