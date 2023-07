TVE presenta el 'Live Show' de José Mota con Patricia Conde: “En este momento prima lo vivo, aunque sea imperfecto”

La 1 de TVE ha presentado José Mota Live Show, su nuevo programa de humor con el cómico manchego. El formato, que aún no tiene fecha de estreno, cuenta con Patricia Conde como copresentadora y una particularidad: es el primer programa que Mota realiza en vivo en un plató. “Queremos que prime la inmediatez en la comedia sobre lo preparado. Siempre he elaborado programas supercurrados, pero estamos en un momento en el que prima lo vivo, aunque sea imperfecto. Da igual que salgas con la peluca torcida si la gente se lo está pasando bien. Lo inmediato y lo imperfecto forman parte de la esencia de la comedia”, ha explicado el humorista durante la rueda de prensa celebrada este martes, a la que ha asistido verTele.

José Mota Live Show se emitirá en forma de falso directo, por lo que mucho de lo que veamos en pantalla será tal cual ocurrió en la grabación, sin cortes ni montajes. Por eso, este programa “va a sorprender”, porque “no es el típico programa de sketches que hacíamos con Mota”, ha advertido Ana María Bordás, directora de Originales de RTVE. “Vamos a ver a un Mota en otras facetas, haciendo entrevistas diferentes, con retos para los invitados”, ha avanzado también la directiva, que se ha mostrado ilusionada con esta apuesta. Una más dentro de la estrecha relación que mantienen desde hace décadas TVE y el humorista, al que ha definido como “un profesional al que RTVE valora mucho” y con el que espera seguir contando mucho tiempo.

“Para nosotros, hacer humor es terapéutico”

De momento, el nuevo capítulo entre ambas partes es este José Mota Live Show que su protagonista encara como un juego. “Queremos que los invitados vengan a jugar con nosotros. Este programa es, por encima de todo, un juego de comedia en el que participen los invitados y el público de plató”. También un vehículo para conseguir “el objetivo” principal: “pasárnoslo bien”. “Para nosotros, hacer humor es terapéutico. Cuando hago humor es porque lo necesito. No sé si es difícil, pero es lo que nos llena”, ha dicho Mota, que se ve haciendo comedia hasta que la ilusión se le agote.

Por ahora, afronta con las reservas llenas este Live Show, que contará con sketches en directo, una mesa de colaboradores para repasar la actualidad y números musicales, como esos que Mota suele colar en sus especiales de Nochevieja. Al fin y al cabo, la intención es “trasladar el mundo de José y su creatividad y traerlo a un plató con público que lo va a vivir en vivo”, tal y como ha explicado Joaquín Zamora, director del programa. “Queremos sacar esa parte de niño que tiene Jose, y también Patricia, que es maravillosa”, ha añadido.

“Tenemos guion, pero también margen para la locura”

Esa Patricia no es otra que Patricia Conde, que aquí se quita una cuenta pendiente al trabajar por primera vez con Mota. “Esto es una aventura maravillosa. Empecé con Flo, Miki y Capitán, he estado con los Chanantes y con Santiago Segura. He estado con grandes humoristas, pero me faltaba Mota, así que cancelé mis vacaciones por este proyecto”, ha dicho la vallisoletana, que recientemente ha terminado de grabar otro programa para TVE, Invictus, que verá la luz en otoño.

Para ella, José Mota es “un genio de la comedia” que “sabe darle al público lo que quiere”. Y para él, una profesional merecedora de ser algo más que una colaboradora, rol para el que pensaba que la estaban fichando. “Es copresentadora y participa en todo. Este programa sin Patricia no sería igual. Va a hacer de todo”, ha recalcado Mota. Ambos estarán rodeados de diferentes cómicos, como Susi Caramelo y dos habituales del universo Mota: Paco Collado y More. Además, “el amiguete Santiago Segura es el primer invitado, como no podía ser de otra manera”, ha adelantado el presentador.

El cineasta y actor será, por tanto, el primero que visite este nuevo formato a medio caballo entre lo guionizado y lo improvisado. “Tenemos un guión por programa que es nuestra guía, pero siempre tenemos que tener un margen para la locura”, ha dicho Mota, que tendrá su propia sección imitando al ya exfutbolista Joaquín: “Va a tener una sección cada semana. Un día nos va a explicar el Bosón de Higgs, por ejemplo. Cada día nos va a explicar cosas muy importantes a su manera”.

Todo ello, en un plató con tres sets: uno para los sketches, otros para presentar y hacer juegos con los invitados y otro con la mesa de actualidad, donde se repasarán algunas noticias. Además, habrá “una cuarta parte, que es el público”, que promete tener un papel especial: “Queremos que participe en la medida de lo posible de lo que vemos”.