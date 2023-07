Cayetano Rivera hace campaña contra el Gobierno en RTVE, pide más toros y augura “una nueva etapa” tras el 23J

Televisión Española ofreció este martes el quinto encierro de San Fermín 2023 en una retransmisión liderada por Teo Lázaro, Ana Prada y Julian Iantzi desde Pamplona. Una vez concluido, La 1 ofreció un post con los presentadores, que contaron con la presencia de Cayetano Rivera Ordoñez para comentar lo más destacado de la jornada y conocer su relación con esta festividad. Sin embargo, el torero aprovechó su intervención en la pública para pedir la vuelta de los toros a TVE y lanzar una crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

“La tradición en mi familia viene desde hace muchos años. De hecho, la primera vez que estuve aquí fue porque mi abuelo me lo organizó. Tenía mucha ilusión porque conociese estas fiestas y desde entonces las he disfrutado en la medida que he ido pudiendo”, empezó diciendo.

“Tengo la experiencia de haber corrido en alguna ocasión y hay que tener valor para correr ahí abajo”, valoró el matador, que forma parte del cartel de corridas de toros de este San Fermín 2023.

Cayetano Rivera usa su intervención para criticar al Gobierno

Dejando a un lado su experiencia personal, Cayetano Rivera aprovechó su intervención en la cadena pública para lanzar una crítica contra el Gobierno, defendiendo la tauromaquia y pidiendo su retransmisión a través de TVE: “Hace demasiado tiempo que llevo echando de menos las corridas de toros en Televisión Española”, empezó diciendo el torero.

“Quiero aprovechar para recordar a este Gobierno que no puede seguir ignorando la tauromaquia de forma sistemática como ha venido haciendo”, añadió el invitado, dando por hecho un cambio en el mismo tras las próximas elecciones generales.

“Me gustaría que para esta nueva etapa que nos espera a partir del próximo 23 de julio nos den el sitio que merecemos y que nos reconozcan como lo que somos”, concluyó Rivera Ordoñez en unas polémicas declaraciones que han causado un gran revuelo entre los espectadores.