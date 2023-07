Ruth Lorenzo revela su plan frustrado para presentarse al Benidorm Fest 2024

Ruth Lorenzo se ha pronunciado sobre una hipotética participación en el Benidorm Fest 2024. La cantante murciana, representante española en Eurovisión 2014, ha explicado que se planteó participar en la próxima edición de la preselección de RTVE, pero las bases de este año le impedirán hacerlo.

Eurovisión 2024 tendrá su sede en Malmö, que repite 10 años después de la anterior victoria de Loreen

Más

A través de sus redes sociales, la artista murciana explica que tenía intención de haber inscrito su candidatura con Woman, uno de los temas que iban a estar incluidos en La Reina, su nuevo EP. A fin de poder participar en el certamen, optó por extraer el citado single del disco antes de su lanzamiento, que tuvo lugar el 14 de abril.

No obstante, hubo un posterior cambio de planes. “Se me comunicó, de manera extraoficial, que este año en el Benidorm Fest se iban a aceptar canciones 100% en inglés”, cuenta.

“Siendo esta la canción más importante de este EP, con el mensaje más importante y con una dirección de sonido que marca un antes y un después en mi carrera, quería regalaros el presentarme al Benidorm Fest y optar para volver a Eurovisión después de diez años de mi paso por el festival. Desafortunadamente, las bases se quedan como están y Woman no opta para poder entrar”.

Un 40% como límite para otras lenguas no oficiales en España

Ahora, emplaza al 1 de septiembre para poder escuchar la citada canción, que considera “muy importante” para ella, ahora que afronta una nueva etapa en la que será “100% libre” tras superar problemas pasados con su anterior compañía discográfica. “Me estoy estableciendo como sello independiente para próximos trabajos”.

Hay que recordar que las bases del Benidorm Fest estipulan que las letras deben ser principalmente en castellano y/o lenguas cooficiales, aceptándose fragmentos en otros idiomas siempre y cuando no excedan el 40% del total de la letra. En el pasado, cabe decir, España sí ha acudido con propuestas o en parte en inglés, como la de la propia Ruth Lorenzo en 2014, Dancing in the Rain, o totalmente en dicho idioma, como las de Barei y Manel Navarro.