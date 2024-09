José Ribagorda habla de su salida de Informativos Telecinco: “Me voy con la cabeza muy alta”

José Ribagorda ha hablado públicamente sobre su inminente salida de Informativos Telecinco. El periodista madrileño conducirá este fin de semana sus últimos informativos dentro del canal, que a partir del lunes sufrirán una nueva reestructuración en su plantilla de presentadores, la segunda en lo que va de año.

En lo que respecta a los sábados y los domingos, el trío formado por Ribagorda, Leticia Iglesias y David Cantero será desecho nueve meses después de su formación para convertirlo en un dúo con Cantero y María Casado, el fichaje estrella de Informativos Telecinco para esta temporada. Este cambio deja sin sitio a Ribagorda, que ya no presentará los informativos, aunque seguirá vinculado a Mediaset, tal y como comunicó hace unos días Francisco Moreno, director de los informativos del grupo, y ha confirmado ahora el propio presentador.

“Sigo en la casa y la casa me ha trasladado su respeto y su consideración, pues son muchos años. He dado mucho por la casa, la casa Mediaset, que me ha dado también mucho a mí y bueno, tenemos una relación muy estable. Hay muchos sentimientos, mucho cariño y mucho respeto mutuo”, ha declarado Ribagorda a El Confidencial tras recoger un premio en Sevilla por su trayectoria periodística.

El comunicador simplemente ve su salida de Informativos Telecinco como “ciclos que se van acabando”. Pero al igual que unos se acaban, otros empiezan, y a él le esperan ahora nuevos proyectos “muy vinculados a pasiones mías” dentro del grupo. Todavía se tienen que “conformar y configurar”, explica Ribagorda, aunque “hay muy buena voluntad por ambas partes” para que se lleven a cabo. Él, de hecho, ya piensa en esos proyectos con “mucha ilusión” y con el deseo de “pegar el último arreón profesional” con propuestas “que pueden ser muy interesantes para todos”.

De momento, aún le queda un fin de semana por delante para cerrar su etapa en Informativos Telecinco, que llegará a su fin tras 18 años. “Ha sido una etapa muy fructífera en la que hemos consolidado el informativo y lo hemos convertido durante muchísimos años en referente informativo de los fines de semana”, destaca el periodista, que ahora cambia de rumbo con la satisfacción del trabajo bien hecho. “Me voy con la cabeza muy alta y además con la sensación del deber cumplido y con el orgullo por todos los logros que hemos conseguido. He recibido todo el reconocimiento de los compañeros, que eso para mí es muy importante”.

Mediaset explica el cambio de Ribagorda

Esta semana, durante la presentación de María Casado, Francisco Moreno tomó la palabra para explicar la salida de Ribagorda y el resto de movimientos en Informativos Telecinco. “Teníamos que ajustar piezas para continuar con ese proceso de renovación, y ahora le ha tocado al Fin de semana y al Matinal” (...) La televisión es prueba-error, no hay fórmula mágica. Podría haber sido complicado el encaje del mediodía, y ha resultado muy positivo. Y es verdad que ese encaje no se ha producido igual en el Fin de semana", dijo al respecto.

Pese a ello, Moreno se deshizo en elogios hacia Ribagorda: “Es un gran periodista, y además muy buena persona. Pepe tendrá su sitio en esta casa, igual que todo el mundo. Toca sentarse tranquilamente con él y definir las posiciones que va a tener ahora”.

