Juan del Val critica que sus palabras sobre 'Cuentos chinos' se trataron con “absoluta falta de rigor”

Juan del Val se ha mostrado “preocupado” por la forma en la que algunos medios de comunicación trataron sus declaraciones sobre Cuentos chinos.

Hace mes y medio que el colaborador de El Hormiguero se refirió a la competencia que se había generado entre el programa de Jorge Javier Vázquez (Telecinco) y el que conduce Pablo Motos (Antena 3). En realidad, nunca llegó a darse un duelo como tal ya que Cuentos chinos empezó y acabó con audiencias muy inferiores a las de su principal rival.

“Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero (...) Se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero. Y si eso no ha sucedido en 18 años, por algo será”, consideró el escritor pocos días después de que Mediaset acabara con el nuevo formato de La Fábrica de la Tele.

Aquellas declaraciones fueron tratadas por algunos medios de comunicación con una “falta de rigor absoluta”, se queja el showman de Atresmedia en una entrevista concedida al periódico 20 Minutos.

“Me da mucha rabia porque yo entiendo la necesidad de titular, pero hay un momento en el que la falta de rigor es absoluta. Puedes poner un titular más o menos llamativo o puedes titular algo de una manera un poco perversa”, critica.

El marido de Nuria Roca asegura que no es amigo de Jorge Javier Vázquez pero sí tiene “muy buena relación con él desde hace bastante tiempo porque hubo un momento en el que se portó muy bien conmigo”.

“Cuando yo saqué mi primera novela”, relata el escritor, “tuvo un gesto fantástico”. “Yo eso siempre lo lo reivindico y es imposible que hable mal de Jorge Javier y no lo haría públicamente”, advierte.

En TV “hay mucha gente hablando sin decir nada”

Es por todo ello que no le gustó la manera en la que se trataron sus declaraciones sobre Cuentos chinos. “A veces hay titulares que no tienen nada que ver con la realidad. Es normal exagerar, es normal intentar llamar la atención, eso forma parte del juego. Pero que [el titular] no tenga nada que ver con el sentido de lo que tú has dicho, eso no puede ser”, insiste.

Asegura que esto no le impide expresarse con libertad pero sí le preocupa. “Tienes ahí grabado que yo he llamado cabrón a Pablo Motos”, le dice a su entrevistador. “Si titulas: 'Juan del Val: ”Pablo Motos es un cabrón“'. ¿Estás mintiendo? No, pero sí. Y a mí eso me preocupa, pero no impide que yo siga hablando. Que yo siga hablando sólo lo puede impedir que me echen. Y el día que me echen, dejaré de hablar”.

Quizá no sea su caso, pero en televisión hay muchas personas que miden cuidadosamente cada una de sus palabras. “El problema es que todo está demasiado moderado y encuentras un montón de personajes que están cagados, que no dicen nada de lo que piensan o de lo que sienten o de lo que hacen, porque [los espectadores] van a decir no sé qué. Al final hay mucha gente hablando sin decir nada, siempre tienes miedo a que te metan en un grupo. Si tú te identificas de una manera, ya eres un facha. Si te identificas de otra, eres un rojo. Es un coñazo. Yo he procurado y procuro, y creo que lo logro, que me dé igual”.