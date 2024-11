Juan José Ballesta desvela cuánto dinero le ofrecieron por ir a 'Supervivientes', y su razón para decir 'no'

Juan José Ballesta asegura que se negó a participar en Supervivientes (Telecinco) a pesar de que se le había ofrecido una suculenta cantidad de dinero.

En un libro sobre su vida, el actor ha explicado que tuvo la oportunidad de participar en el exitoso reality show de Mediaset. Dice que le ofrecieron 50.000 euros por estar en lo que él considera “una isla tropical”, pero incluso con estas condiciones prefirió no aceptar la invitación del programa.

Y no es porque temiera enfrentarse a las complicadas situaciones que afrontan los concursantes, los famosos robinsones. “La isla no me da miedo”, cuenta en este libro que ha titulado La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás. “Dame tarántulas, dame hambre, dame, sobre todo, para pescar con un palo y una liana. Eso, todo lo físico, creo que se me daría muy bien”. El problema, prosigue, es que Supervivientes tiene altas dosis de espectáculo y debate enzarzado.

“Lo que me da miedo es la vuelta a la realidad y sentarme en el plató. Que se plante gente al lado que te busca las cosquillas, que te provoca para que saltes. Si saltas y te defiendes, en ese instante has perdido tu reputación para siempre, hayas hecho lo que hayas hecho en la isla”, argumenta el conocido actor, que sí aceptó participar en otros concursos televisivos como MasterChef Celebrity (La 1), y Splash, Por arte de magia y ¡A bailar! (estos en Antena 3).

Dadas las circunstancias, Ballesta prefirió no ingresar en el reality de supervivencia, para el que supuestamente le ofrecieron 50.000 euros. Eso sí, no aclara cuándo recibió dicha oferta y si era un caché global o semanal, pues los concursantes de Supervivientes cobran semanalmente y se les paga una media de 20.000 euros semanales, según desveló el pasado mes de marzo Baldomero Toscano, exdirectivo de Mediaset.

El actor ya comentó en Lo de Évole que prefería no participar en “varios programas que no se deben tocar”. Dijo entonces que había recibido ofertas importantes en momentos de sequía profesional, pero incluso en estos casos se había mantenido fiel a su palabra.

“No me vas a ver en un Supervivientes o en un Gran Hermano. Cada uno lleva su carrera como quiere, pero creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay varios programas que no se deben tocar. Me lo han ofrecido, y en rachas que no he ido tan bien de dinero, siempre he aguantado, esperando que me llegue un buen proyecto. Y me ha llegado”, le contó a Jordi Évole en laSexta.