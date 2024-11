Silvia Intxaurrondo defiende el rigor de 'La hora de La 1' y TVE: “Que no entre ni una sola rendija de desinformación”

Silvia Intxaurrondo interrumpió este jueves el transcurso de un debate en la mesa de actualidad política de La hora de La 1 para lanzar un alegato en defensa de la rigurosidad periódistica que se exige en el programa matinal de TVE. En medio de los múltiples ejemplos de bulos y desinformación sobre la DANA de Valencia lanzados en algunos programas, como los propagados por Iker Jiménez en Horizonte, Pablo Motos en El Hormiguero o Ana Rosa Quintana en TardeAR, la presentadora de La 1 ha querido romper una lanza en favor de la cadena pública.

La periodista tomó la palabra mientras sus colaboradores discutían sobre las diferentes posiciones políticas que el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, así como el resto de partidos, han ido tomando sobre qué ha fallado para que la catastrofe natural se convirtiese en esta gran tragedia.

Silvia Intxaurrondo paró la conversación para dar su visión de la situación, recordando las previsiones que se habían dado en La hora de La 1 antes de desatarse el temporal que ha arrasado algunas zonas del este de España, principalmente de la Comunidad Valenciana.

Silvia Intxaurrondo saca la cara por TVE

“Un segundito, porque nos tenemos que asegurar no entre en este programa y en la radiotelevisión pública ni una sola rendija de desinformación”, empezó diciendo la presentadora. “Lo sabíamos todos. Lo sabíamos todos, porque si no, este programa, antes de que comenzase a llover, no habría emitido la información que emitimos”, recordó la vasca.

“En el día de la DANA, desde las ocho de la mañana, nosotros advertimos de que la situación en Valencia iba a ser muy complicada por una alerta roja. Pedimos que no se cogiese el coche, lo pedimos a las 8 y un minuto, lo pedimos minutos después y lo pedimos a las 8:30 dos veces seguidas con una diferencia de segundos. Lo pedimos desde plató con Marc Santandreu y lo pedimos desde La Alcudia con otro meteorólogo, con Andrés Gómez”, enumeró Intxaurrondo.

“Lo sabíamos todos desde primera hora de la mañana y esto ustedes lo tienen que saber”, añadió, dirigiéndose a los espectadores. “Lo tienen que saber, porque si no, estaríamos faltando a la verdad y eso no lo vamos a permitir. Este programa, antes de que comenzase a llover, avisó de la situación que se iba a producir en la Comunidad Valenciana. Yo misma he revisado la emisión”, zanjó la periodista, evidenciando el conocimiento que había sobre la gravedad de la DANA antes de que esta asolase la región.