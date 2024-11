Ana Rosa Quintana aborda las acusaciones de difundir un bulo con otro bulo que liga Presupuestos y ayudas a la DANA

En su vuelta al plató de TardeAR este martes tras estar presente en Valencia por la DANA, de forma casi omnipresente en todos los programas que su productora Unicorn Content realiza para Telecinco (La mirada crítica, Vamos a ver, TardeAR) e incluso participar como reportera en Informativos Telecinco; Ana Rosa Quintana se sumó a un bulo de la derecha asegurando: “Hay una frase que le va a perseguir siempre, 'si quieren ayuda que la pidan'”. Unas palabras que en realidad no pronunció Pedro Sánchez, como queda demostrado en el vídeo y la transcripción de su discurso (que recogemos íntegramente aquí), pero que desde la derecha y extrema derecha han acuñado y usado incluso algunos representantes políticos de PP y Vox, y que al igual que el “Que te vote Txapote” o el “Me gusta la fruta” han convertido en un lema para atacar al Gobierno y concretamente a Pedro Sánchez. Un lema que también propagó Pablo Motos en El Hormiguero.

Este miércoles, después de que varios medios hayan reseñado cómo la presentadora se sumó a ese bulo, Ana Rosa Quintana se ha defendido recogiendo otro bulo.

Sobre el primero, el de la frase de Pedro Sánchez, no ha rectificado ni explicado que efectivamente el presidente del Gobierno no dijo eso. Tampoco ha recogido sus palabras, en las que se demostraban que el jefe del Ejecutivo decía que “el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios. Y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo inmediatamente”. Los espectadores tampoco han recibido una explicación sobre cómo se manejan las competencias, ni sobre qué supondría si el Gobierno mandase al Ejército sin petición de la autonomía ni declaración del Estado de alarma.

En lugar de eso, la presentadora ha convertido las críticas por recoger un bulo en acusaciones personales: “Estos días se está acusando a la prensa... bueno es alguno, de utilizar contra el Gobierno frases o medias frases. Concretamente a mí”. Y pasó a pedir: “Compañeros, vamos a escuchar de manera literal lo que el presidente ha dicho sobre aprobar los presupuestos a cambio de las ayudas para los afectados de la DANA. Algo que muchos califican de chantaje. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez”.

El programa emitió el siguiente vídeo, en el que el presidente del Gobierno, nuevamente, no dice lo que Ana Rosa Quintana afirma. Pedro Sánchez no dice que las ayudas a los afectados de la DANA están supeditadas al apoyo y la aprobación de los presupuestos, que es la interpretación que se ha hecho desde la derecha, con varios políticos del PP sumándose a ella, y Ana Rosa Quintana volviendo a recoger su argumentario.

En este caso, además, los hechos demuestran esa mentira: como explica detalladamente elDiario.es, la realidad es que las ayudas por la DANA ya han sido aprobadas. El Gobierno aprobó un Real Decreto-ley el martes, que entró en vigor de manera inmediata, con medidas urgentes de ayudas directas a los afectados por la DANA de Valencia cifradas en 10.600 millones de euros.

Un día después, el miércoles y con el Real Decreto-ley de las ayudas ya aprobado y en vigor, es cuando Ana Rosa Quintana ha declarado: “El presidente ha dicho sobre aprobar los presupuestos a cambio de las ayudas para los afectados de la DANA. Algo que muchos califican de chantaje”, obviando el hecho de que esas ayudas ya están aprobadas, y por lo tanto no se han supeditado a la negociación de unos nuevos presupuestos.

De esta forma, la presentadora de Telecinco ha vuelto a seguir el argumentario del PP, que tardó cuatro horas en reaccionar al anuncio del Gobierno y lo hizo con un comunicado en el que acusaba a Pedro Sánchez precisamente de lo mismo: lanzar un “chantaje” a los valencianos a cambio de la aprobación de unos Presupuestos. Un argumentario que difundió el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (que exigió al Gobierno un “decreto urgente” que ya había sido aprobado); la portavoz popular en el Senado, Alicia García (usando también el bulo de la frase de Sánchez, como Ana Rosa Quintana); y como hizo en un tuit borrado Borja Sémper, también portavoz del PP.

Aun así, Ana Rosa Quintana recogió el vídeo en su programa, y tras verlo no aclaró su interpretación “sobre aprobar los presupuestos a cambio de las ayudas para los afectados de la DANA”, sino que se limitó a repetir la frase “necesitamos unos nuevos presupuestos” para trasladar una pregunta a la mesa: “¿Es necesario unos nuevos presupuestos para ayudar a Valencia?”.

La respuesta se la dio Rodolfo Irago: “Hoy se ha publicado el decreto, las ayudas van a llegar haya o no haya presupuestos, tienen que llegar haya o no haya presupuestos porque es un derecho de los afectados. Creo que no es afortunado mezclar ayer ambas cosas, pero creo también que si estuviésemos en un país normal ante una catástrofe como esta la oposición también estaría dispuesta a colaborar con el Gobierno y el Gobierno con la oposición. De hecho en Valencia el PSOE ha anunciado que apoyará los presupuestos de Mazón que estarán marcados por esta catástrofe, así que a veces hay que pedirle a la oposición que se siente”. Tras escucharle, la presentadora zanjó: “Tampoco estaría mal que el Presidente informara al líder de la oposición”.