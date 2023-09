El “juego” de Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana para invitarse a sus programas

La nueva temporada de Telecinco tiene dos grandes protagonistas por trasladarse a nuevas franjas vitales para la cadena: Ana Rosa Quintana en la tarde con TardeAR, y Jorge Javier Vázquez en el access con Cuentos chinos. El primer programa llegará el próximo lunes 18 de septiembre, mientras el segundo ya se ha estrenado este lunes día 11.

Son dos presentadores muy importantes y emblemáticos para el canal, que a nivel personal y profesional han trabajado juntos, y que desde hace años mantienen una relación con roces sobre todo por sus distintas opiniones políticas. Algo que ahora que inician nueva etapa como emblemas de Mediaset, por qué negarlo, podría suponer un morbo añadido que impulsase las audiencias.

Aprovechando la presentación de TardeAR la pasada semana en el FesTVal de Vitoria, desde verTele aprovechamos la entrevista que pudimos hacerle los periodistas para preguntarle a Ana Rosa Quintana si no sería un buen contenido ver a Jorge Javier entrevistado en TardeAR, y a ella en Cuentos chinos, y su respuesta inicial fue: “Yo espero que me invite”. Insistimos, queriendo saber si ella le iba a invitar a él, pero tampoco fue clara: “Yo creo que él espera que yo le invite”.

Por tercera vez repreguntamos, jugando la baza de que a la cadena le podría venir bien. Y ahí sí, Ana Rosa Quintana se explayó más: “A mí… bueno, iba a decir una tontería. A mí me importa mucho la cadena, pero a mí me importa mi programa. Es que Jorge es buenísimo, es un comunicador impresionante, pero a mí me parece que Telecinco se la ha jugado cambiando la tarde y cambiando la mañana. Es una nueva apuesta con los comunicadores en los que ellos confían, pero dando un pasito más hacia una televisión que se consuma... con relax”.

Por cuarta vez, esperando sacar algo en claro, le preguntamos si entonces sería posible ese crossover, y pareció abrir la puerta: “Yo no pensaba hacer las tardes y mira dónde estoy. Con Jorge tengo esa relación de la tía y el sobrino, la hermana mayor y el hermano menor… que nos amamos profundamente y nos peleamos constantemente. Ahora estamos bien”, concluyó entre risas.

Ya por quinta y última vez, cuando le pusimos en la tesitura de si Jorge Javier la hubiese llamado para el estreno para decirle que fuese como madrina, Ana Rosa concluyó: “Hombre, por favor. Si me llama el lunes… Y si me llama el año pasado, y si me llama cuando me llame. Yo me he preocupado por él cuando lo ha necesitado, y él se ha preocupado por mí cuando lo he necesitado”.

Jorge Javier “jugó” con ello en su estreno

Este lunes, Jorge Javier Vázquez estrenó Cuentos Chinos, su nuevo programa en Telecinco. Y en los primeros minutos, además de aclarar su ausencia televisiva y mandar un mensaje a los para él responsables de lo que ocurrió, el presentador también se dirigió directamente a Ana Rosa Quintana.

Con Anabel Alonso ejerciendo en este caso como “periodista”, el guion de la actriz la llevó a preguntarle directamente por la presentadora: “La gente está muy expectante con tu vuelta y con la de Ana Rosa también, que vuelve el lunes por la tarde. A ti, si te invitara a su programa, ¿irías?”. Jorge Javier, en un principio, reaccionó igual que Ana Rosa, diciendo: “Tengo que decir que a mí todavía no me ha llamado”. Y jugando con su relación, añadió: “Si esto fuera una novela de misterio, lo que te podría decir es que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen”.

Sin embargo, a continuación Jorge Javier se dirigió a la cámara para dedicar un mensaje a Ana Rosa: “A ver, que tengo que decir que estaría encantadísimo, Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo, que estamos deseosos de recibirte aquí en Cuentos chinos”. “Estoy encantado de que vengas lo antes posible”, concluyó el presentador.