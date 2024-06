Kiko Hernández llega a 'Ni que fuéramos' con pulla a Telecinco por la “censura”: “Era imposible trabajar con libertad”

Ni que fuéramos Shhh, nuevo programa con los colaboradores de Sálvame, ha aterrizado este lunes en Ten, cadena de la TDT que emitirá desde ahora el formato, uniéndose al resto de ventanas que seguirán ofreciéndolo en directo a través del Canal Quickie en Twitch y Youtube. Para su regreso a la televisión tradicional, el espacio de corazón ha vivido la vuelta de Kiko Hernández como tertuliano y ha ofrecido una entrevista en exclusiva a Marta Riesco con la que pretenden darle “una segunda oportunidad”.

Antes de entrar en materia, María Patiño ha dado la bienvenida a Kiko Hernández, que ha entrado en el nuevo plató destacando lo “enana” que es su nueva casa: “Pero está chulo, qué quieres que te diga”, destacó enseguida tras saludar a sus compañeros.

La presentadora le preguntó entonces por qué le ha “costado tanto” incorporarse como colaborador a Ni que fuéramos: “¿Qué ha costado, dos semanas?”, rebatió el madrileño, que desveló cuándo tomó la decisión. “Cuando lo dije el primer día que os vi. Primero dije 'no', dije 'sí'... Y hubo un momento que os veía y decía: 'Voy para allá'. Os veía y dejaba de hacer las cosas para veros”, dijo entusiasmado, confirmando que “he venido para quedarme”.

Patiño le cuestionó entonces qué era lo que más le “fascinaba” de este “experimento”: “Lo que le he dicho a Adrián [Madrid, dueño de la productora Fabricantes Studio SL junto a Óscar Cornejo]: Que están locos. ¿A quién se le ocurre hacer esto? A nadie”, comentó antes de marcar diferencias con su anterior etapa en Telecinco.

Kiko Hernández celebra que ahora no haya “censura”

“Me parece superdivertido que no tengamos censura. Cuando entrábamos ahí, en la cadena de enfrente, había que leer un protocolo de todo lo que no se puede hablar y era imposible trabajar con libertad”, lamentó Hernández, quien advirtió que hoy iba a estar tranquilo porque le habían dicho que estuviese “suave”.

Esta no fue la única pulla que Kiko lanzó contra Mediaset. “Ten es el canal de la libertad, porque emiten Caso Cerrado antes. Más libertad que esa no puede haber”, empezó bromeando antes de recordar el apodo que él mismo había puesto desde Sálvame a Antena 3. “¿Os acordáis de lo de 'la cadena triste', que lo puse yo?”, preguntó a sus compañeros.

“Sí, que yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno”, quiso aclarar Patiño. “No, yo tampoco estoy de acuerdo. Ahora los tristes son otros...”, dijo con retintín, destacando que su nueva casa “es la cadena alegre, divertida, la del color”. “Cambias y ves todo amarillo, gris, negro... y esto lo ves con color, hasta el Sálvame que lo hemos quitado y le hemos puesto cinta”, comentó en referencia al título del anterior formato, el cual tuvieron que tapar al impedir Mediaset que lo utilizasen.

“Ocurrió un día antes...”, recodó Patiño. “¿Y para qué lo quieren si no lo van a hacer?”, se quejó Kiko Hernández. “A lo mejor les pertenece a ellos la patente, pero lo llamativo es que lo diga un día antes la cadena de enfrente”, insistió la presentadora. “A mí el 'shhh' me sobra. Yo soy de Sálvame, somos todos de Sálvame y yo voy a decir Sálvame cuando quiera y como me de la gana porque es lo más orgullosa que me he podido sentir de un programa de televisión”, sentenció Belén Esteban.