Kiko Matamoros carga contra Ana Rosa Quintana por sus entrevistas políticas: “Yolanda Díaz se la merendaba”

Kiko Matamoros no es un extraño a la hora de hablar de política. Con las elecciones del 23 de julio en apenas dos semanas, el veterano colaborador televisivo ha opinado sobre la reciente ronda de entrevistas de candidatos en El Hormiguero y El programa de Ana Rosa. Y precisamente ha destacado por sus comentarios a los presentadores de ambos formatos.

'El programa de Ana Rosa' (22.5%) se dispara con la entrevista a Pedro Sánchez, que golea a la de Feijóo

Más

“Me gustó mucho ver a Pedro Sánchez comiéndose con patatas a Pablo Motos”, afirma contundente en una entrevista concedida a El Español, donde no solo habla de la visita del presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a la reelección, sino de su vicepresidenta segunda: “He visto a Yolanda comerse a Ana Rosa también”.

Sorprenden estas llamativas declaraciones cuando, acto seguido, se muestra crítico con el bagaje político de ambos aspirantes para los comicios del 23J. Sin embargo, en lo que se refiere a su presencia televisiva, su opinión es clara.

“No te metas en esos charcos por mucha audiencia que te dé”

Por ejemplo, acusa a Díaz de ser “yoísta”. “Pero es que se merendaba a Ana Rosa”, reitera, antes de opinar sobre Quintana. “Una cosa es moderar una mesa de tertulianos y otra enfrentarte cara a cara a un animal político. Ana Rosa no es eso, ahí tienes todas las de perder. Es como si pones a Tyson a pelear con un niño, de la hostia que le da le saca del ring en el primer asalto”.

En el caso de Sánchez es mucho más duro y remarca que se “cortaría las dos manos” antes que votarle, y le achaca “no asumir los errores”. Ahora bien, en lo que respecta a la entrevista para El Hormiguero comenta: “También me hizo mucha gracia lo de Pablo Motos. Cómo Sánchez cada vez echaba el cuerpo más hacia adelante y el otro cada vez más pequeñito. Parecían David y Goliat, sólo le faltó sacar la estaca. Coño, es gente que está preparada para un programa como El Hormiguero, pero no te metas en esos charcos por mucha audiencia que te dé”.

Sus opiniones políticas no se quedan ahí, pues dedica tanto ataques contra Irene Montero como manifiesta su apoyo hacia el sector cultural en su manifiesto contra los vetos impuestos a obras desde ayuntamientos gobernados por PP y Vox.

“Me parece estupendo. Y como a mí tampoco me gusta lo que predican [refiriéndose al partido de ultraderecha], pues me gusta el doble”, declara, antes de aportar una mirada un tanto cínica: “Tampoco es nada nuevo bajo el sol ni creo que ese tipo de manifiestos tengan mucho peso. Es postureo de la izquierda y de cierta parte de la cultura, no creo que con eso vayan a mover un voto”.

Sobre Jorge Javier: “Solo el mejor Sardà le puede igualar”

Por lo demás, Matamoros aprovecha en esta amplia entrevista para hablar del valor de Sálvame, ahora que su tiempo en Telecinco concluyó. “En su momento fue algo revolucionario, una nueva forma de hacer televisión”, asevera el televisivo, que resume el concepto del magacín como “enseñar cómo se ve una obra de teatro o una representación desde las bambalinas”: “Eso es lo que verdaderamente hemos hecho, enseñar a la gente cómo son las tripas, lo que pasa en un pasillo, esos llantos, esa bronca o esas bromas fuera del plató. Esas conversaciones en publicidad… Y luego, desde el punto de vista técnico, nos han copiado El Chiringuito o los debates de laSexta”.

Por otro lado, dedica alabanzas a Jorge Javier Vázquez, ausente desde hace ya casi dos meses de la televisión por una baja médica. “Él es un número uno, solo el mejor Sardá le puede igualar en el entendimiento del espectáculo”.

Además, habla del cambio de timón en Telecinco: “Esa cohabitación que había con Ana Rosa ha existido durante muchos años: ella era la reina de la mañana y nosotros por las tardes. La nueva jefatura tiene otros planes, pues es respetable, pero hasta ahora los números no les han dado la razón”, comenta sobre las nuevas tardes del canal, ya sin Sálvame, y con Así es la vida como sustituto temporal hasta que arranque TardeAR, la nueva oferta con Ana Rosa Quintana, en septiembre.