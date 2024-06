Matamoros anuncia que no volverá a coincidir con Víctor Sandoval en 'Ni que fuéramos': “Mi decisión es definitiva”

Kiko Matamoros asegura que no volverá a coincidir en un plató de televisión con Víctor Sandoval, su compañero de Ni que fuéramos Shhh. Este viernes, los tertulianos, que discuten casi a diario, protagonizaron otro fuerte encontronazo mientras debatían sobre el embarazo de Alejandra Rubio y los negocios de la familia Campos. La situación se descontroló y Matamoros abandonó el plató como tantas veces hicieron los colaboradores de Sálvame.

Sandoval se revolvió contra él minutos después de que empezara el programa. “Te voy a decir una cosa: deja de tirar por tierra mi credibilidad y mis argumentos”, le exigió el madrileño, visiblemente alterado porque Kiko no paraba de contradecirle.

Hubo entonces un intercambio de reproches y Matamoros se levantó indignado. “Yo no vengo a esto. Vengo a hacer un programa, no a promocionarte”, le dijo antes de iniciar su marcha. “Esto es asqueroso”, soltó antes de marcharse. Parecía que la situación no podía empeorar, pero empeoró. Kiko siguió criticando a Víctor desde una sala contigua al plató, y este, al oírlo, se quejó: “No voy a tolerar que me denigre y humille de esta manera. ¡Le demando!”, exclamó el colaborador del Canal Quickie aguantando el tipo ante las cámaras.

“¡He dicho que me piro! ¡He dicho que me voy!”, se le escuchaba gritar a Kiko, posiblemente ante la dirección de Ni que fuéramos Shhh.

Minutos después reapareció Kiko, pero desde una sala de reuniones. No estaba dispuesto a reencontrarse con su compañero. “Mi decisión es firme”, explicó el tertuliano, que no abandonó definitivamente porque el programa estaba escaso de personal en ese preciso momento. “Lo que digo, lo cumplo. No admito faltas de respeto ni victimismo baratos”, prosiguió Matamoros, que anunció que demandará a Víctor por una serie de acusaciones.

El programa terminó de esta manera: con Víctor Sandoval en plató, y Kiko Matamoros interviniendo desde una sala del Canal Quickie. En las redes sociales confirmó lo que ya había compartido con la audiencia: “Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con Víctor Sandoval. Que se victimice y se lucre a costa de otro”.