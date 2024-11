'La Promesa' avanza sus tramas de esta semana, con un esperado regreso y un órdago de Manuel por el amor de Jana

La Promesa recupera la normalidad tras una semana atípica por el puente de Todos los santos. La serie de TVE continuará con sus emisiones diarias habituales, a pesar de los cambios de programación que sufrirá La 1 con motivo de la cobertura especial por la DANA.

En los nuevos episodios, la ficción mostrará como el beso de Marcelo con la doncella ha empujado a Teresa a decir la verdad a Ricardo: no son marido y mujer, ¡son hermanos! La cara del mayordomo ha sido un poema. No es el único frente que tiene abierto Ricardo: Santos ha decidido romper toda relación con él, más allá de lo profesional, hasta que no le cuente toda la verdad sobre la muerte de su madre. ¿Qué esconde el mayordomo?

Por su parte, la escapada romántica ha devuelto la alegría a Jana y Manuel. Tras un tiempo lleno de discusiones y malentendidos, por fin han podido disfrutar de su amor. Ahora que han regresado, el hijo de los marqueses lo tiene más claro que nunca: “Si aceptan mi relación con Jana, pienso dejar la aviación para siempre y seré el digno sucesor del marquesado de Luján”. ¿Aceptarán Cruz y Alonso el trato?

Este es el avance (con spoilers) de los episodios 456 al capítulo 460:

Lunes 4 de noviembre - Capítulo 456

Mientras los marqueses se resisten a aceptar la propuesta de Manuel de abandonar la aviación a cambio de que acepten a Jana como su esposa, Manuel sigue intentando liberar a Rómulo y no duda en proponer una solución desesperada al sargento Burdina. Catalina se repone de la caída que sufrió y Cruz recibe la noticia de que se está corriendo el rumor de que Alonso le ha sido infiel.

Petra vuelve a enfrentarse con Ayala, y Santos comparte con el ama de llaves su poco entendimiento con Ricardo. Marcelo le dice a Teresa que han visto a Salvador con otra chica y María Fernández lo escucha.

Martes 5 de noviembre - Capítulo 457

Catalina parece ir recuperándose del tremendo golpetazo que se llevó. No es consciente de que otro golpe, pero de realidad, la espera cuando salga de su convalecencia. Rómulo también parece ir recuperándose, sin saber que Manuel pondrá toda la carne en el asador para convencer al sargento Burdina para que lo libere.

María Fernández duda de la inocencia de Salvador. La doncella va hasta el pueblo en busca de la verdad. Santos y Petra cambian de estrategia para conseguir la verdad de Ricardo sobre la muerte de su mujer. Tras la revelación de su verdadera identidad, el futuro de Teresa y Marcelo en La Promesa pende de un hilo.

Miércoles 6 de noviembre - Capítulo 458

El sargento Burdina ha liberado a Rómulo y todos en La Promesa lo reciben con los brazos abiertos. El conde de Ayala chantajea a Lorenzo para que se ponga de su parte. Cruz le pide a Lorenzo que averigüe quién está difundiendo los rumores sobre la infidelidad del marqués. Pelayo reconoce ante Ricardo que ayudó a Catalina con la intención de que perdiera a su hijo.

Marcelo está preocupado por cómo reaccionará Rómulo cuando se entere de que es hermano de Teresa, mientras que María Fernández decide hablar con el párroco para pedirle consejo sobre Salvador. Manuel revela a Jana cómo ha conseguido que Burdina desestimara el caso de Rómulo. Ahora, el heredero sufrirá las consecuencias.

Jueves 7 de noviembre - Capítulo 459

Cruz y Alonso parecen dar su brazo a torcer con Manuel, que ve como se le abre el cielo... sin saber qué pensará Jana de ello. María Fernández no puede dejar de pensar en el asunto de Salvador, pero alguien le echa una mano indagando al respecto. Santos modera su actitud ante Ricardo, pero pronto se da cuenta de lo mucho que le cuesta fingir ese papel.

Curro toma la decisión de sincerarse completamente con Martina sobre sus sentimientos y terminan de forma definitiva con sus vaivenes amorosos. La duquesa de Carril vuelve tras su larga ausencia... pero los motivos que da sobre la misma no parecen del todo convincentes.

Viernes 8 de noviembre - Capítulo 460

Los marqueses hacen una inesperada oferta a Jana. ¿Cómo reaccionará la doncella? Alonso accede a que Ayala se quede en La Promesa, pero este se queja por no tener el aprecio de nadie. Descubrimos que quien está extendiendo el rumor de la infidelidad de Alonso es la duquesa de Carril por orden de Lorenzo. Teresa le ruega a Ricardo que no le cuente nada a Rómulo de que Marcelo es su hermano, pero este se niega.

Rómulo le pide al marqués que readmita a Pía, pero como este no puede hacer nada, el mayordomo toma una drástica decisión. Llega a La Promesa una visita totalmente inesperada. Pelayo reconoce ante Catalina que ha deseado que perdiera a su hijo porque no es de él y alguien les escucha.