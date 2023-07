El lapsus de Ana Rosa al despedir su entrevista a Feijóo: “Muchísimas gracias, presidente”

Ana Rosa Quintana ha iniciado su semana de entrevistas políticas de primer nivel con Alberto Núñez Feijóo. Solo un mes después de la anterior visita del presidente del PP, este se sentaba ante la periodista para una nueva charla con motivo de la precampaña de las elecciones del 23 de julio en España. Más allá del contenido político en sí mismo, un detalle ha llamado la atención del encuentro.

Ha sido la manera en que la también productora de El programa de AR se despedía del líder de la oposición. “Le deseamos muchísima suerte. Ojalá entremos en una época en que los partidos de gobierno, que son dos, puedan llegar a acuerdos por el bien de todos. Muchísimas gracias, Feijóo”, decía, antes de bromear: “¿Cómo le vamos a llamar? Porque feijoísmo... Se ha quedado con Feijóo, el apellido de su padre ha desaparecido”.

Él respondió entonces que esa era “una discusión” que había tenido con su padre “de vez en cuando”. “Feijóo es un apellido muy gallego y no voy a cambiar por venirme aquí”, añadía él. Tras esta digresión, Ana Rosa hacía un llamamiento al voto: “Ha sido [una campaña] un poquito larga, pero al final la palabra la tienen como siempre los españoles, así que yo animo a todo el mundo a votar. Y si están de vacaciones, por correo”.

Dicho esto, volvía a despedir a Feijóo, pero optando por otra alternativa: “Muchísimas gracias, presidente, gracias por estar aquí”. Es decir, en un lapsus, acreditaba al popular directamente como presidente del Gobierno y no como candidato de la oposición.

“Solo me voy a poder vestir de blanco”

Ya pasada la entrevista, y de vuelta a la mesa de actualidad, Quintana ha hablado sobre cómo afronta esta semana de entrevistas: este martes 4 será el turno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, mientras que el jueves 6 le tocará a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y candidata de Sumar al 23J.

“Una semanita... en la que solo me voy a poder vestir de blanco”, avisaba la presentadora. “No te puedes poner azul, rojo, verde, fucsia...”, añadía sobre la vestimenta y el código de color que se asocia a cada partido.

Entre bromas, los tertulianos de la mañana le proponían como alternativa el color naranja, aprovechando el ocaso de Ciudadanos. “Se ha quedado libre”. Sin embargo, ella no lo ha visto demasiado claro: “El naranja no es mi color”. “El morado está metido en Sumar, y el negro no, que estamos en verano”, agregó.