Wyoming habló en laSexta de Ana Rosa Quintana y de su “soflama” contra Pedro Sánchez: “Le dio un rapapolvo”

El Gran Wyoming apareció este sábado en laSexta Xplica, donde fue entrevistado por José Yélamo antes de marcharse de vacaciones. El presentador de El Intermedio reflexionó sobre el papel que esa “derecha mediática” ha jugado contra Pedro Sánchez a lo largo de toda la legislatura y se refirió abiertamente a Ana Rosa Quintana, destacando las “soflamas” que la presentadora de Telecinco ha lanzado contra el presidente del Gobierno.

“Estamos viendo a un Sánchez desatado, intentando pinchar esa burbuja del antisanchismo. ¿No va un poco tarde?”, le preguntó el presentador de laSexta a su compañero en una charla que se grabó el pasado miércoles. “Sí, puede ser, aunque a nosotros nos ha dado unos cuantos puntos de audiencia. Está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo. Ahora acaba de dar una entrevista a Pablo Motos [realizada el día antes]. No la vi, pero me da morbo”, empezó diciendo.

Acto seguido, Wyoming hizo mención directa a uno de los principales rostros de la competencia: “Estoy deseando que Ana Rosa Quintana recoja el guante. Quiero ver esa entrevista”, expresó. “Va a ir, en los próximos días”, recordó Yélamo, en alusión a la visita que Sáchez hará a su programa en Telecinco el próximo martes 4 de juliol. “Ya está cerrado. Vi el otro día que dijo: 'Aquí te esperamos' y luego le daba un rapapolvo”, recordó el cómico.

Wyoming reacciona a la “soflama” de Ana Rosa

De la misma manera, Wyoming rememoró la réplica que Quintana dio al presidente después de que este explicara que su concesión de tantas entrevista se debía a que “los medios de comunicación de la derecha le habían deshumanizado”: “Entonces Ana Rosa le soltó una soflama: 'Tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente...'. Dije: 'Joder, es un tipo al que vas a recibir'”, dijo el presentador sorprendido.

Un poco más avanzada la charla, Wyoming volvía a nombrar a Quintana, al reflexionar sobre cómo ha cambiado el periodismo en España. “Yo me acosté cuando el referente era Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa. La profesión está donde está”, sentenció.