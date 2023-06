Los 4 encontronazos entre Pablo Motos y Pedro Sánchez y el vídeo que mostró 'El Hormiguero' para “defenderse”

Este martes, Pedro Sánchez se sentó frente a Pablo Motos en la entrega 1879 de El Hormiguero: “He esperado a venir para celebrar el año en el que se fundó el PSOE”, bromeó el invitado ante el lamento del presentador por haber esperado siete años para esta nueva visita.

El frenazo de Wyoming a Pedro Sánchez y las cuatro preguntas que le provocaron la risa

Más

Una entrevista que Sánchez superó con facilidad y solvencia pero que estuvo plagada de encontronazos entre el conductor y el político, que empezaron por no ponerse de acuerdo a la hora de dirigirse el uno al otro. Mientras Motos le llamaba “presidente”, este le respondía con “Pablo”. Lo que llevó al creador de las hormigas a proponer lo siguiente: “Si quieres nos llamamos de tú”, a lo que el socialista respondió que lo que “fuera más cómodo”. Y cada uno continuó a su manera.

Minutos después, Motos quiso “sacar el elefante de la habitación” para enumerar a los “medios favorables al PSOE como la Ser, El País, TVE, Público, eldiario.es, infolibre...” hasta que Sánchez le interrumpió para corregirle: “Eso lo dirá usted, es su opinión, no la mía”. Y el presentador confirmaba: “Lo digo yo, lo digo yo”.

El tercer momento en el que no estuvieron de acuerdo llegó con la que Motos definió como una “súperpregunta”. Con ella quiso saber si Sánchez facilitaría que el PP gobernase, si él no llegara a los votos necesarios. Algo que el entrevistado respondió con contundencia: “Voy a ganar las elecciones” y el público aplaudió. “¿Lo sabe usted?” ironizó el presentador y el político respondió con más sarcasmo: “A lo mejor no cuento con el voto de alguno de esta mesa. Pero voy a ganar”.

En esa misma línea llegó el cuarto encontronazo, cuando Motos insistió en que sería más sencillo que PP y PSOE pactaran para gobernar, en vez de hacerlo con “la extrema derecha y la extrema izquierda” dijo. Algo que Sánchez corrió a corregir: “Se lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal”, zanjó provocando otro aplauso del público.

El vídeo que usó Pablo Motos para defender a 'El Hormiguero'

Pero si hubo un momento televisivo llamativo durante la entrevista, ese fue cuando Motos dio paso a un vídeo de una de las tertulias del programa en la que sus protagonistas señalaban a quién habían votado.

Lo decidió emitir tras escuchar a Pedro Sánchez decir que “hay una desproporción en las tertulias conservadoras” y, aunque no señaló a ningún medio, ni programa, ni periodista, el presentador quiso defenderse y aseguró lo siguiente: “He hecho autocrítica, y es verdad que es descompensado efectivamente en nuestras tertulias hay descompensación pero hacia la izquierda, y si quiere le pongo un vídeo para ver a quiénes votan”.

En las imágenes aparecía Juan del Val, Miguel Lago y Rubén Amón - lo que llamó la atención porque en la mayoría de dichas tertulias políticas cuentan con Juan del Val, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Nuria Roca- asegurando que en algún momento habían votado al PSOE o incluso a Podemos, una confesión que hacían entre risas.