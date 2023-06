Wyoming se despidió de 'El Intermedio' anunciando su nuevo fichaje y confirmando los planes del programa para julio

El Gran Wyoming se despidió este jueves 29 de junio de El Intermedio antes de iniciar sus vacaciones veraniegas con la confirmación de que será Dani Mateo el que le sustituirá durante su ausencia, como desvelamos en verTele en exclusiva, y el anuncio de un nuevo fichaje para la plantilla del programa.

Dani Mateo suplirá a Wyoming como presentador de 'El Intermedio' en este julio electoral

Más

“Yo me voy, pero El Intermedio continuará hasta el 24 de julio en manos de mis fieles Thais Villas, Raúl Pérez, Isma Juárez y por supuesto Sandra Sabatés, Cristina Gallego y Dani Mateo”, comenzó diciendo el presentador antes confirmar que precisamente este último “cumplirá el sueño de su vida: ocupar mi silla”.

Pero ese no fue el único anuncio que dejó Wyoming en su despedida, ya que también desveló que Héctor de Miguel, Quequé, se incorpora al equipo para estas semanas que quedan hasta las Elecciones Generales.

“Como no me fío tanto de vosotros y no os quiero dejar solos, os he buscado una persona de confianza para que os eche una mano”, bromeó el presentador. “Un momento, ¿no voy a presentar yo? ¿Voy a estar de secundario? Eso no es lo que me habían contado a mí”, dijo el nuevo fichaje, también irónico.

Finalmente, Wyo dejó un último mensaje a sus espectadores: “Yo os volveré a ver en septiembre, puede que con otro gobierno o puede que no. Ya veremos”.