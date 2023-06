Wyoming resucitó a Franco para hablar de su exhumación: “Lo de sacar mis restos no me hizo ni puñetera gracia”

Mientras Feijóo charlaba con Pablo Motos en El Hormiguero de Antena 3, El Intermedio recibió a un invitado poco esperado en laSexta. El equipo de El Gran Wyoming 'resucitó' a Francisco Franco para informarle de los cambios de España e incluso de la exhumación de sus restos.

Este encuentro entre el presentador y el dictador se incluyó dentro de la sección El otro barrio, entre las nubes: “Cuando fallecí me destinaron al infierno, pero aunque en mi expediente figuraba lo de dictador sanguinario, primó lo de ser gallego y no soportar más de 25º... así que me libré”

Wyoming informó al doble de Franco de las cosas que han cambiado en España: “Ahora votamos cada dos por tres, hay muchos partidos políticos y las mujeres han conquistado muchos derechos”, le contó. “Yo fui el primer feminista. Les dije que se levantaran y les di una fregona para que no limpiaran el suelo de rodillas”, respondió el dictador.

Además, el invitado afirmó que “lo de sacar mis restos del Valle de los caídos no me hizo ni puñetera gracia”: “No lo entiendo. Con la de cosas que le di a España: pantanos, orden y ley, una cruz que se ve desde el espacio...”, enumeró. Y por último, lamentó no poder practicar sus “aficiones” en el cielo: “Como no hay paredes y está la gente muerta, no se puede fusilar a nadie”.