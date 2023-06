Wyoming compara el final de 'Sálvame' con la relación PSOE-Sumar: “Alguien tiene que pelearse para entretenernos”

La histórica desaparición de Sálvame de la parrilla de Telecinco tras 14 años ininterrumpidos en antena sigue generando reacciones, tanto en Mediaset como en la competencia. Y es que además del aplaudido guiño que les lanzó Sonsoles Ónega desde Antena 3, y del apoyo que Pedro Sánchez dio a Jorge Javier en Lo de Évole, se le suma ahora una nueva referencia desde laSexta por parte del Gran Wyoming.

El presentador de El Intermedio aprovechó el último choque entre Sumar y el PSOE para lanzar un chascarrillo con alusión directa y explícita a Sálvame. Esta no es la primera vez que Wyoming menciona al programa de la competencia, ya que incluso lo ha llegado a parodiar junto a Dani Mateo en más de una ocasión. Sin embargo, sí que era la primera mención que el presentador hacía a su cancelación en Mediaset.

Wyoming hace mención al final de 'Sálvame'

Después de ver un vídeo en el que Ernest Urtasun, portavoz de campaña de Sumar, criticaba medidas propuestas por Nadia Calviño, ministra de Economía, el presentador aprovechaba para hacer humor con el conflicto.

“Pues seré yo que no me he enterado de nada, pero no veo muchas diferencias entre las propuestas de ambas partes. Y aún así ha conseguido discutir”, empezó diciendo.

“Pero, pensando un poco, ahora que no hay Sálvame alguien tiene que pelearse para entretenernos. Por cierto, Sandra, ¿sabemos si Nadia Calviño hace el baile 'chuminero'?”, le preguntó a Sabatés con sorna, aludiendo al famoso baile que popularizó Lydia Lozano en el formato de Telecinco.