Laura Escanes confesó la cifra exacta de su dinero pero se negó a nombrar a Risto y a responder a un “salseillo”

Laura Escanes regresó a La Resistencia para hacer una promoción absolutamente completa de todos sus proyectos y, sobre todo, de ella misma. Regaló una suscripción vitalicia para escuchar su podcast, obsequió a David Broncano con una invitación para acudir como invitado también a su podcast y enganchó hasta dos pegatinas con su nombre en el escenario.

Tras todo el despliegue de ego, el presentador le preguntó por sus retoques estéticos y mencionó algunos de ellos: “Me he hecho cositas plásticas, me operé el pecho hace años y algún retoquito, el bótox... pero sigo teniendo expresión. No es una tontería hacerse esas cosas que luego dicen que hablamos de esto muy abiertamente y siempre he dicho que si en algún momento estoy mutando a no tener expresión que mi círculo me diga que pare”.

Momento en el que Broncano intentó recordar las otras veces que había acudido Escanes al programa y preguntó si antes había tenido otro podcast. Ella sonrió, confirmó pero no quiso recordar el título ya que era el que presentaba con Risto Mejide. El presentador también cayó en la cuenta y bromeó con ello: “El otro podcast se canceló antes de tiempo eh, cierre por cese de servicio”, dijo ante las risas de todos.

“Ya no se puede seguir”, sonrió ella sin querer pronunciar el nombre del padre de su hija. Aunque Broncano pensó en otros ejemplos de exparejas que trabajaran juntas y cuando le preguntó a ella si sabía alguno, la influencer prefirió cambiar de tema: “No puedo decir nombres, me pones en un compromiso”.

Pero esa respuesta avivó la curiosidad de Broncano: “Estos salseillos me gustan” y preguntó al público. Una chica respondió que quizá Escanes estaba pensando en Sebastián Yatra y Aitana, que han sacado una canción juntos tras romper... o eso creen. A lo que Escanes puso cara de póker.

Finalmente, el presentador le hizo las preguntas clásicas que a la invitada le costó contestar pero lo acabó haciendo tras escuchar que Violeta Magriñán había dado una cifra exacta. “Ella tiene más”, aseguró sobre ese dato y dio el suyo: “No llega a 2 millones pero casi”. Sobre el sexo, aunque dijo que le daba “vergüenza” hablar de ello, señaló que “tres veces” el último mes. “Creo que se folla menos estando soltera que en pareja”, zanjó.