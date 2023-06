Laura Madrueño se rompe al cerrar la Palapa y 'Supervivientes' toma una decisión inédita con su última expulsión

La gala 16 de Supervivientes 2023 vivió la última entrada de los concursantes en Palapa. Unos concursantes que al recibir dicha noticia saltaron de alegría, tras haber experimentado la edición más larga de la historia.

Más aún, al saber que las votaciones habían sido anuladas, por lo que esa noche no habría expulsión y los cinco viajarían juntos de vuelta a España. Una decisión inédita en el reality. “Alegría, pena y felicidad” confesaron sentir todos ante su inminente salida de la playa.

Mientras en plató, Carlos Sobera quiso despejar cualquier duda “conspiranoica” sobre dicho suceso: “A los profesionales de este equipo nos importa un pimiento quién gana, nos da igual, no tenemos preferencia. Cualquiera de los cinco si gana estará bien ganado. No queremos que uno sea más simpático que otro, no tenemos ningún interés en que uno u otro caiga mejor. No. Eso lo decide el público. No hay más, por lo que conspiraciones o paranoias ninguna. Quedaros con esto para siempre”, zanjó.

Ceremonia de salvación con giro sorpresa

La entrega no vivió una última expulsión, pero sí que celebró la ceremonia e salvación, tras la votación express que dejaron abierta durante la noche.

Artùr, Bosco y Adara eran los tres nominados que podían que esperaban escuchar su nombre como el salvado de la entrega. Eso sí, sabían que los tres volvían junto al resto por haber “pulverizado todos los récords del programa, más de 100 días de convivencia. Y el programa no podía menos que premiar vuestra valentía haciendo que los 5 llegarais España juntos. Os lo merecéis”, dijo el presentador.

Seguidamente, anunció: “Los espectadores han decidido que debe ser salvado Bosco”. Ni él se lo creía y agradecía anonadado a la audiencia. Mientras Artùr y Adara se quedaban mirándose y sin palabras.

Oriana sorprende con sus últimos récords y Alejandro ya no es el “salvaje”

En su último día como “fantasmas del pasado”, Oriana batió su récord de permanencia tras haber pasado 14 horas anteriormente, y ahora mantenerse más de 48 horas en la isla.

No conforme con tal marca, el programa le propuso competir contra Adara en la Noria Infernal y así lo hicieron. La concursante cayó antes al agua, ya mareada. Y Oriana casi llegó a los 4 minutos. Una nueva sorpresa para quienes no confiaban en sus posibilidades.

También Alejandro se subió a la Noria de nuevo, frente a Jonan. Pero fue el primero el que cayó antes al agua, tras haber avisado de que le dolía el cuello. Por lo que ya no era el “salvaje” que fue en su edición.

Lágrimas de Laura Madrueño al apagar las antorchas

Llegó uno de los momentos más emotivos de las presentadoras que viven la experiencia desde Honduras: el cierre de Palapa. Una despedida que era mucho más especial para Laura Madrueño por significar la guinda a su primer año en el reality:

“Hace más de 3 meses que abrimos esta Palapa y me di cuenta de que formaba parte de algo grande. Descubrí la magia de este programa y de este lugar. No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura formar parte de esta locura, porque hay que vivirla. Ha sido el reto más importante de mi vida, he crecido en cada programa. Hoy estoy igual de emocionada que el primer día porque me he dejado el alma en cada programa”, decía para acabar apagando su antorcha.

Pidió a cada uno de los concursantes que hiciera lo mismo con la suya, pero tras describir el paso que habían dejado para el recuerdo del programa.

“Vuelven ellos y nosotros, este equipo humano extraordinario. A todos ellos: Gracias por vuestro cariño, apoyo, por enseñarme lo mejor de vosotros mismos. Por cuidar cada detalle de este programa para que sea pura magia. Y sobre todo, gracias a ti Pirata Morgan por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión”, decía con voz entrecortada.

Para acabar rompiéndose al girarse, dar la espalda a la Palapa y mirando a cámara, decir unas últimas palabras a la aventura: “Equipo, apagamos las antorchas, volvemos a casa”.