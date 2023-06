'Sálvame' desvela una gran trifulca con la familia Bollo tras 'Supervivientes': “Incluso Sobera perdió los papeles”

Sálvame ha desvelado a los espectadores de Telecinco que este martes, tras la emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie, se produjo un gran escándalo con la familia Bollo que incluso obligó a intervenir a los servicios de seguridad de Mediaset. Todo ello, como extensión de la gran bronca que Alma Bollo e Isa Pantoja mantuvieron delante de las cámaras durante el debate del reality.

Isa Pantoja y Alma Bollo, a gritos en 'Supervivientes' por Asraf: "¡Demasiada soberbia!"

“En el plató de Supervivientes se vivió algo escandaloso, una situación escandalosa protagonizada por Raquel Bollo, Alma y Manuel Cortés minutos antes de que terminara el programa”, empezó contando Mayte Ametlla, periodista de Sálvame.

“Incluso Carlos Sobera perdió los papeles”

“Montaron un circo imparable, hasta tal punto de que miembros de la producción tuvieron que sacar del plató, acompañados por seguridad, a Isa Pantoja y a Carmen Borrego para que no sucediera algo peor de lo que estaba pasando. Se lió parda. Incluso Carlos Sobera, el presentador con más templanza, también perdió los papales, que acabó diciendo 'ya basta, dejadme en paz'. Lo que ocurrió fue inaudito”, contó la colaboradora de Telecinco.

“No quiero utilizar las palabras violencia y agresividad, pero fue un comportamiento bajuno, poco digno de gente que trabaja en televisión, con dedos señalando y diciendo cosas feísimas que me niego a repetir porque mi elegancia no me lo permite”, prosiguió. “Lo que pasó en el plató fue a más, hasta tal punto de que otros miembros de la familia Bollo, desde la grada del público, increparon a Isa y a Carmen Borrego. Creo que es algo que no es digno de este plató”, concluyó Ametlla.

Sálvame repasó las imágenes de lo ocurrido durante el Tierra de nadie y desveló que la dirección del reality se vio obligada a concluir la velada diez minutos antes de lo previsto ante la escalada de tensión que se estaba desatando en plató. “La agresividad de Manuel Cortés hizo que Carlos Sobera tuviera que pararle los pies”, contó Terelu.

Carmen Borrego: “Isa P estaba temblando”

Carmen Borrego, presente en el debate de Supervivientes, explicó lo que vivió en primera persona: “Se monta una bien gorda, cogí a Isa y me la llevé. Yo a ella la vi, no sé si asustada, pero sí temblando. Nos fuimos por atrás para no cruzarnos con nadie. Sí escuché que Alma le dijo a Alexia 'te vas a cagar'. El ambiente estaba muy caldeado. Sé que ellos se quedaron en el plató, y no en muy buenos términos. Miedo no es la palabra, pero pasé angustia porque son personas con las que no se puede dialogar”, contó la tertuliana.

Minutos más tarde, la defensora de Artùr intervenía por teléfono, contando que tras la gala, también se le faltó el respeto a Carlos Sobera. De hecho, al final de la emisión, se pudo ver a Raquel Bollo encarándose con el presentador. Sálvame se puso en contacto con la familia Bollo pero esta se negó a dar su versión de los hechos, pero sí dejaban caer que se sentían las víctimas de todo lo ocurrido.