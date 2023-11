Lucía Etxebarria se une a Joaquín Torres y también carga contra la dirección de 'Espejo Público': “Ni me respondieron”

Lucía Etxebarria ha aprovechado el caso de Joaquín Torres para explicar por qué ella también está fuera de Espejo Público. El arquitecto, recordemos, anunció esta semana su marcha del magacín de Antena 3, al que se había incorporado esta temporada, por la emisión de un reportaje en el que se insinuaba que había comprado seguidores en Instagram. Algo que él mismo negó y que le llevó a criticar Alberto Díaz, exdirector de Sálvame y actual director del bloque de crónica social, al que acusó de “crear espectáculo a través del conflicto”.

El caso de Etxebarria es diferente, aunque ella también señala a la dirección de Espejo Público como la causante de su situación. “Sería de mal gusto contar lo que me hizo el director , pero después de hacerme algo que a mí me pareció mal, cuando dije que estaba enfadada (fuera de plató, no como Joaquín Torres) no solo no pidió perdón, sino que me echó”, señala la escritora en su post de X (antiguo Twitter).

Etxebarria se refiere, probablemente, a lo que ocurrió el pasado 3 de octubre. Ese día, la novelista contó en plató que ya había recaudado 7.000 de los 11.000€ que le reclamaba una persona 'no binaria', la cual presentó una denuncia contra ella por decir “yo creo que es un hombre” o “yo veo aquí un hombre”.

Para hablar del caso, Espejo Público conectó con Daniela Requena, periodista y activista LGTBI, además de concursante de Pesadilla en El Paraíso (Telecinco), que acusó a Lucía de estar en contra del colectivo trans y de “generar bulos que conducen hacia el odio y la discriminación”. “Te rogaría que midieras tus palabras. Basta ya de llamar tránsfobo a cualquiera, muchas de mis amigas antes de que tú nacieras eran trans”, respondió la escritora antes de abandonar el plató fruto de su malestar.

Después de lo que ha sucedido con Joaquín Torres, me atrevo a contar algo que había ocultado hasta ahora.

Durante ocho años he estado acudiendo religiosamente a Espejo Público, una vez por semana.

Nunca, jamás, tuve un problema con nadie. Repito: nunca.

Nunca en ocho años.… — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 23 de noviembre de 2023

Etxebarria asegura que lo que sucedió ese día fue “una encerrona” que la puso “en peligro”, pues “cuando señalas a una persona públicamente como tránsfoba, lo siguiente es que pueda recibir agresiones en la calle, como desgraciadamente ya me ha pasado y como les ha pasado a tantas compañeras”. Dice que así se lo transmitió a la dirección del programa, aunque sin éxito: “Ni siquiera me respondieron”.

A partir de ese momento, la relación entre ella y el ,magacín en el que llevaba colaborando ocho años, llegó a su fin. “Para mí fue dolorosísimo porque no me dieron siquiera la opción de despedirme del equipo, como me hubiera gustado. No podéis imaginar cuánto lloré. Fue durísimo, yo no había imaginado que iba a ser tan duro”, apunta la tertuliana, que ya denunció una “encerrona” parecida en Viajando con Chester, cuando tuvo un cara a cara con otra activista trans, Jimena González, que el programa de Cuatro finalmente no emitió.

“Algunas personas no tenemos que montar espectáculos ni vivimos de contar nuestra vida privada, y no nos gusta que se nos trate así”, añade ahora la que fuera concursante de Campamento de verano (Telecinco), que cree que se deshicieron de ella “como si fuera un calcetín sucio”. Aun así, dedica grandes elogios al “equipo técnico y el equipo de producción”, a los que define como amigos y “profesionales excelentes”. Además, muestra su absoluto apoyo a Joaquín Torres, asegura que Susanna Griso tiene su cariño y pide a sus seguidores que no carguen contra la presentadora: “No ataquéis a Susanna Griso, porque ella no es la directora”.