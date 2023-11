Joaquín Torres abandona 'Espejo Público' y explota contra el director Alberto Díaz: “Crea espectáculo a través del conflicto”

Joaquín Torres ha protagonizado un sonado abandono de Espejo Público en pleno directo. No ya un abandono de plató sino, a juzgar por sus palabras posteriores al momento, un adiós definitivo a su andadura como colaborador.

Lo hacía atacando al actual director del bloque Más Espejo, Alberto Díaz, a la postre exdirector de Sálvame que se había encargado de conferir al segmento dedicado a corazón y crónica social el tono que caracterizó al finado espacio de Telecinco. “Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión”.

Las disculpas del programa ante el enfado de Torres

Todo se debe a un reportaje del magacín, emitido el miércoles, en el que se insinuaba que Torres había comprado seguidores en Instagram un día antes. En la mañana del jueves, Susanna Griso y el propio Escribano pedían disculpas por el contenido y matizaban que no pretendían hablar de seguidores “comprados”, sino de cuentas con seguidores “inactivos”.

“Obviamente todos tenemos seguidores que son inactivos no utilizan las redes y puede ser que las plataformas las computen como falsos. Pero dijimos una palabra que queremos rectificar, porque no tenemos constancia de ella, y es comprar. Este programa no tiene constancia de que nadie haya comprado seguidores”, puntualizaba el colaborador, ante las previsibles quejas de sus colaboradores. No solo Torres, sino Mariló Montero, habían sido mencionados en el reportaje.

Ahora bien, estas disculpas no han servido para ganarse el perdón de Joaquín Torres, que se ha mostrado muy enfadado. “Cuando en el titular pone ”perfiles comprados“ escrito en grande, que ahora lo cambiéis a perfiles que no se usan es de risa. Es burlarse del espectador y de nosotros”, comenzaba su alocución, en la que progresivamente cargaba las tintas contra los contenidos y equipo.

“Asumo que con Rubén [Amón] no lo vais a hacer”

Se quejaba amargamente de que “jugaran con un perfil profesional” como el suyo, equiparándolo al de famosos de todo pelaje. “Yo me dedico a la arquitectura. Se os llena la boca a todos los comentaristas diciendo que la política se ha llenado de profesionales. La televisión se ha llenado de profesionales que se dedican a venir a la televisión y no tienen otro oficio y beneficio más que venir aquí a hablar de los demás”.

“Viene aquí un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea hasta el punto de que me perjudica que se me compare con Carmen Lomana o Gloria Camila. Cuando vengo aquí estoy al mismo nivel de cualquiera. Pero cuando salgo de aquí, soy arquitecto”, destacaba, a la par que se quejaba de comentarios relativos a su edad que se realizaron en la mañana anterior.

“Mira que estaba advertido, pero jugar conmigo así... Yo me he prestado porque me fiaba la dirección del programa, pero es abusivo. Tomaré medidas porque esto es hacer espectáculo de los colaboradores”, insistía. “Asumo que con Rubén [Amón] no lo vais a hacer, pero conmigo tampoco”, ha añadido.

Acto seguido, Torres abandonaba los decorados de Antena 3, con una Griso cariacontecida. “Me duele que digas esto”, comentaba ella, lo que hacía que Torres regresase advirtiendo que a ella la había “protegido” en su discurso. “Me duele que a ti te haya afectado, no por mí”, aclaró ella. “Entiendo lo que dices y te pido disculpas en nombre del programa”.

“Te las acepto, pero no quiero seguir en el programa”, concluyó.

“Juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad”

Inicialmente, podría pasar como un arrebato puntual; de hecho, la propia Antena 3 había compartido el instante como un momento “destacado” de la emisión de este jueves, tanto en el site de Espejo Público como en su Twitter. No podría esperarse, sin embargo, la reacción posterior del arquitecto, que anunciaba en una Storie de Instagram que cerraba etapa de manera fulminante, y en la que, de paso, hubo espacio para el ataque hasta Ana Rosa Quintana en su argumentación.

“Me voy de Espejo Público por dar información falsa sobre mi perfil de Instagram. Me voy por no confiar ya en su dirección y no confiar en la veracidad de lo que se dice y se hace. En contra de la opinión de mucha gente que me quiere, acepté con ilusión colaborar en este programa pues soy muy fan de Susanna Griso y además me apetecía mucho ayudar a competir contra la mañana de Telecinco, puesto siendo la productora de Ana Rosa Quintana y siendo una persona que habría ayudado a Villarejo a intentar ”destruirme“ mediáticamente y personalmente tras en el encargo de Susana García Cereceda, pues me hacía especial ilusión aportar mi granito de arena en el nuevo enfoque de Espejo Público”, expone el arquitecto,. antes de señalar con nombre y apellidos al actual responsable de Más Espejo.

“Pero si el nuevo rumbo de la dirección de Alberto Díaz es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores, va a ser que conmigo no. Ellos juegan con el poder que les da una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión”.

Tras esta publicación Antena 3 ha eliminado de su portada el clip del momento, así como la mencionada publicación en X/Twitter.