Luis Zahera revela su 'tierra trágame' en 'Sin tetas no hay paraíso' y su choque con una fan: “Pensé que me rompía el brazo”

Luis Zahera ha protagonizado algunos de los momentos más divertidos de la última entrega de Martínez y hermanos, emitida este miércoles en Cuatro. El actor visitó junto a Pedri y Lorena Castell el programa presentado por Dani Martínez y desató las carcajadas de todo al desvelar dos momentos 'tierra trágame' que ha vivido a lo largo de su vida.

En primer lugar, Zahera declaró que cuando empezó en Sin tetas no hay paraíso, serie emitida en Telecinco entre 2008 y 2009, vivió una divertida confusión con su personaje. El gallego afirmó que, en un primer momento, creyó que 'Pertur' era un nombre vasco porque de niño vio en las noticias que un miembro de ETA, Eduardo Moreno Bergareche, era apodado de la misma manera.

“Me extrañó que el director llame a un actor gallego y le pusiera un nombre vasco...”, señaló, añadiendo que decidió consultárselo directamente. “El tipo me miró con cara de 'este es un actor que tiene un poco de retraso'. Detecté que detectó que yo no era muy listo. ¿Qué hace uno cuando el otro detecta que uno no es muy listo? Se lo repetí más alto”, bromeó, desatando las risas de sus compañeros.

“Me puse digno, sabía que la estaba cagando. Le dije que se me hacía tela de raro, metí 'tela de raro' para parecer de Madrid, que cogieran a un gallego y le pusiesen un nombre vasco. Entonces hubo un silencio...”, sentenció, recordando que era la abreviatura de Perturbado.

El incidente de Luis Zahera con una fan

Además, Zahera rememoró que en 1996 se hizo muy popular en Galicia gracias a una serie local llamada Mareas vivas. Entonces, contó que un día iba por la calle y una seguidora se le acercó, y de repente, se vio sorprendido cuando la mujer le dio un golpe con el bolso.

“Pensé que me rompía el brazo, tío. Me dio un bajón de tensión y me preguntaba qué hacer y me puse nervioso”, siguió relatando. “Le pregunté qué llevaba en el bolso y me sacó un cenicero de vidrio. Igual me quería matar, pero era una fan. Luego se disculpó porque casi me rompe el brazo”, concluyó ante las nuevas carcajadas del público.