Luitingo se cayó al entrar al plató de 'GH VIP' y su padre cargó contra el reality por una de las tramas de la casa

Luitingo fue una de los protagonistas de la séptima gala de GH VIP 8. Básicamente, porque fue el expulsado de la noche. El cantante cayó derrotado en la votación final ante Laura Bozzo y Carmen Alcayde, así que tuvo que coger sus cojas, abandonar la casa de Guadalix de la Sierra y poner rumbo al plató de Telecinco.

Allí le esperaba Marta Flich, pero especialmente su padre, Sele, y su interés amoroso en el reality, Pilar Llori. Y tantas ganas tenía de verlos, que Luitingo bajó las escaleras a toda velocidad y se dio de bruces contra el suelo. El artista se levantó de inmediato, así en cuestión de segundos se fundió en un sentido abrazo con su progenitor.

Aun así, Marta Flich le preguntó si estaba bien tras el golpe que se acaba de dar. “¿Estás bien? Que casi te dejas los dientes nada más entrar. Todo bien, ¿no? No te has hecho daño, ¿no? Pediría el VAR, pero no”, comentó la presentadora. “Un aplauso para la caída. Encima que me expulsan, me caigo”, bromeó Luitingo. “Esto es lo que yo llamo entrar con buen pie en un plató”, remató Flich.

El padre de Luitingo insinúa una manipulación de 'GH VIP'

Para entonces, Luitingo ya había tenido sus dosis de protagonismo en la gala, pero no por su expulsión ni por su caída, sino por la manera en que se despidió de Jessica Bueno antes de irse a la sala de nominados. Tras recibir la orden para hacerlo, Luitingo se levantó, miró a los lados, y se encontró a su izquierda con la modelo, con la que se dio un larguísimo abrazo, evidenciando así que entre ellos ha surgido una relación especial dentro de la casa. De hecho, Jessica se puso a llorar mientras se compañero se despedía del resto de concursantes.

Marta Flich describió el momento con las siguientes palabras: “Luitingo se ha girado, ha buscado a Jessica, la ha abrazado, la ha estado besando en el hombro. Han estado abrazados y besándola en el hombro, insisto, varias veces. Y después de ese rato, que a mí me ha parecido eterno, se ha separado, ha ido a saludar a los otros y cuando se ha ido le ha hecho un corazón. ¿Eso hacen los amigos?”

La pregunta iba a para Pilar Llori, que respondió de primeras con un “Marta, yo ya no sé qué decir”. Sin embargo, quien más alzó la voz fue Sele, que no estaba de acuerdo con la trama que se estaba insinuando en ese momento. Es decir, con que su hija y Jessica Bueno sean algo más que amigos. “Lo que digo es que estamos haciendo de una cosita así un mundo. Tú has dicho que le ha buscado él y da la casualidad de que ella estaba a la izquierda, que no le ha buscado. Ha mirado y estaba ella. Le ha dado un abrazo de una amiga y le ha dado un beso en el hombro. Creo que tampoco es malo, ¿no?. Creo, porque es que ya estamos viendo cosas que se están sacando de contexto aquí porque vamos”, manifestó muy molesto.

Además, redujo a “tres o cuatro segundos” el abrazo entre Luitingo, aunque fueron varios más. Y además, no fue el único que se dieron en el momento de la despedida. Aun así, Marta Flich se mostró conciliadora con Sele, aunque solo con la escena que acababan de ver. “Esto te lo compro, Sele. Mira, igual porque a lo mejor en directo pues mira. Pero para salir de dudas también tenemos vídeos Sele, que aquí hay un 24 horas”.

“Yo no os quiero condicionar, solo quiero que lo veáis”, añadió la presentadora, que enfadó todavía más al padre de Luitingo con este comentario. “Es que después queremos igualdad las mujeres con los hombres y eso es así, porque son amistades, no es amor”. “Esto es un reality donde tenemos vídeos 24 horas al día, solo hay que mirar, solo hay que verlo”, concluyó Flich.