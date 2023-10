Las 13 series de la semana gastan '30 monedas', despiden 'Fear The Walking Dead' y tienen su 'Memento Mori'

Octubre se acerca a su final y, con Halloween a punto, las plataformas y cadenas se afanan por meter miedo con sus nuevas producciones de estreno. Aunque, por supuesto, nada da tanto miedo como el volumen de lanzamientos que se acumulan semana a semana: 13 títulos llegan entre el lunes 23 y el domingo 29 de este mes, contando debuts y nuevas temporadas, ficción y documental.

El gran lanzamiento de la semana es 30 monedas. Tres años después de su exitosa primera temporada, que tuvo repercusión también en Estados Unidos, la segunda parte de la creación de Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría regresa a HBO Max amplificando la escala. Con 28 millones de presupuesto, un rodaje que ha pasado por España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y el fichaje estelar de Paul Giamatti, la ficción busca ofrecer un nuevo sindiós de gran envergadura a tiempo para pasar miedo el 31 de octubre.

De un regreso a una despedida en progreso, la de Fear the Walking Dead. El primer spin-off que cobró vida de The Walking Dead arrancaba el mismo lunes 23 en AMC la segunda mitad de su tanda definitiva, con la protagonista femenina original, Kim Dickens, de nuevo como guía para la audiencia. Sus últimas entregas servirán para saciar a los fans antes de que se estrene, ya en 2024, The Walking Dead: The Ones Who Live, la iteración protagonizada por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).

Volvemos al idioma cervantino con Noche de chicas, producción original de Vix con talento español involucrado delante (protagonizada por María León, Leticia Dolera, Silvia Alonso y Paula Usero) y detrás de las cámaras, con la que continua el goteo de títulos de la plataforma de TelevisaUnivisión en plataformas españolas, tras ejemplos previos como Los artistas. Primeros trazos, Volver a caer o Montecristo. En este caso, es Disney+ la que nos la trae. Y de Disney, a Amazon: Prime Video lanza Memento Mori, un thriller que permite a Yon González demostrar rango interpretativo en la piel de un asesino en serie.

'30 monedas' T2 (23 de octubre, HBO Max)

Así es la serie: La mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico tras los acontecimientos de la primera temporada. Elena (Megan Montaner) yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco (Miguel Ángel Silvestre), destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme… Pero, ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal Santoro? ¿Dónde se esconden las almas torturadas?

'Fear the Walking Dead' T8 y Final (23 de octubre, AMC)

Así es la serie: Ahora que Shrike (Maya Eshet) y su influencia han desaparecido, Madison (Kim Dickens) se propone transformar PADRE en el refugio seguro que el antiguo estadio debía ser. Sin embargo, al hacerlo, la isla se convierte en un objetivo y un faro a medida que se corre la voz sobre Madison y la tierra de recursos, atrayendo atención no deseada que vuelve a poner a PADRE en peligro y hace cuestionar si nuestros héroes merecen siquiera salvarla.

'Jaula dorada' (23 de octubre, Nova)

Así es la serie: Hace 15 años, el destino de dos familias quedó marcado para siempre. Un hombre llamado Bedir mató a Ahmet. Durante estos años, Kevsa y Ökkeş, esposa e hijo de éste, cargados de ira por lo ocurrido, solo viven para vengarse de la familia de Bedir, quien acaba de salir de la cárcel. Mientras tanto, Zülüf, hija de Bedir, y Kenan, hijo de Ahmet, se conocen de manera fortuita en el museo donde trabaja la joven y surge la química entre ellos. Ninguno de los dos sabe de qué familia proceden. No será la única historia de amor prohibida: otro de los hijos de Bedir, Müslüm, está locamente enamorado de Nefise, que es hija de Ahmet, y decide fugarse con ella al ser conscientes que sus familias jamás aprobarían su unión.

'A por Gotti' (24 de octubre, Netflix)

Así es la docuserie: En 1985, John Gotti es el hombre más poderoso de Nueva York... y también el más vigilado. Después de orquestar la ejecución pública de Paul Castellano, el «jefe de jefes», varios sucesos catapultan al joven gánster hasta hacerse con el control de la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos. Mientras los tentáculos del emporio criminal de Gotti llegan al mismísimo centro de la ciudad, las fuerzas del orden y los fiscales estatales se afanan por doblegar al carismático «Padrino». Los creadores de ‘La ciudad del miedo: Nueva York contra la mafia’ presentan una serie de Netflix de tres partes sobre el meteórico ascenso y la abrupta caída de Gotti, contados por quienes lograron derrotarlo.

'Noche de chicas' (25 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Verano de 2010. Tess (Aislinn Derbez), Laura (Silvia Alonso), Elena (Leticia Dolera) y Kira (Paula Usero) vuelven al pueblo de la sierra de Madrid donde pasaban los veranos de adolescentes. Su idea es pasar un último fin de semana recordando viejos tiempos, ver la final del mundial y ayudar a Tess con la mudanza de su casa que ha puesto a la venta. Sin embargo, su plan cambia radicalmente cuando descubren que Lola (María León), una amiga de juventud tiene secuestrados a tres hombres. Los tres violadores de una menor que no fueron condenados.

Nuestra crítica, por Adrián Ruiz: Sororidad hasta las últimas consecuencias frente a la impunidad de los delitos sexuales.

'Billy el Niño' T2 (25 de octubre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Tras declarar la guerra abierta a su mejor amigo, Billy el Niño y sus aliados se reagrupan para enfrentarse a Jesse Evans y a las autoridades corruptas del denominado Anillo de Santa Fe. El enfrentamiento llevará sin remedio a la sangrienta guerra del Condado de Lincoln, mientras Billy intenta aferrarse a sus principios, mantener en el horizonte la promesa que llevó a su familia a América y no perder al amor de su vida en mitad de la lucha.

'Los leones de Sicilia' (25 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Los Leones de Sicilia es una saga familiar repleta de amor, familia, éxito, guerras y revoluciones, que se desarrolla en Sicilia desde 1800 hasta la Proclamación del Reino en Italia en 1861. Los hermanos Paolo e Ignazio son dos pequeños comerciantes de especias que han escapado de una Calabria estancada en el pasado y que buscan la redención social. En Sicilia se inventan un nuevo futuro, transformando una pequeña y decadente tienda en una floreciente empresa que el joven Vincenzo, con sus ideas revolucionarias, transformará en un imperio económico. Sin embargo, lo que trastorna la vida de Vincenzo y de toda la familia es la turbulenta llegada de Giulia, una mujer fuerte e inteligente que contrasta con las rígidas reglas que impone la sociedad de la época. La canción principal de la serie corre a cargo de Laura Pausini.

'La vida en nuestro planeta' (25 de octubre, Netflix)

Así es la docuserie: Esta es la historia de la épica batalla de la vida por conquistar el planeta Tierra y sobrevivir en él. Hoy hay 20 millones de especies en nuestro planeta, pero lo que vemos no es más que una instantánea en el tiempo: el 99 % de sus habitantes se pierden en el abismo de nuestro pasado. La historia de lo que les ocurrió a esas dinastías —su auge y caída— es absolutamente extraordinaria. Esta serie emplea, en colaboración con Industrial Light & Magic, la ciencia y tecnología más vanguardistas para recrear animales extinguidos. La vida en nuestro planeta revela la increíble historia de la vida en nuestro mundo. De la narración se encarga Morgan Freeman.

'Principiantes totales' (25 de octubre, Netflix)

Así es la serie: El último verano en la costa de dos amigos que se preparan para estudiar en la escuela de cine da un giro tras la llegada de un joven que despierta deseos sorprendentes.

'Pluto' (26 de octubre, Netflix)

Este drama de suspense está ambientado en un mundo neofuturista, donde los humanos y los robots de alto rendimiento viven en completa armonía. Considerado por muchos una obra maestra, el manga Pluto se inspira en el arco argumental ‘El mejor robot sobre la faz de la Tierra’ de la serie Astro Boy de Osamu Tezuka, y es una creación de Naoki Urasawa (20th Century Boys, Yawara!, Master Keaton) y su colaborador de toda la vida, Takashi Nagasaki.

'Limbo' (26 de octubre, Sundance TV)

Así es la serie: Ebba (Rakel Wärmländer), Gloria (Louisa Peterhoff) y My (Sofia Helin) son amigas íntimas desde la juventud. Siguen reuniéndose con mucha regularidad y, ahora que han formado sus propias familias, ese vínculo de amistad inicial ha creado un núcleo bastante cercano entre todos. Una noche cualquiera, sus hijos se ven envueltos en un terrible accidente de tráfico que pondrá patas arribas las vidas de todo el grupo. Después de lo sucedido, en el hospital, la información que reciben los padres es contradictoria y la tensión aumenta según transcurren los minutos. Jakob, el hijo de Ebba, se encuentra entre la vida y la muerte, y es difícil esclarecer la verdad de lo ocurrido. A partir de ese momento, se desvelarán algunos secretos, que pondrán en jaque sus relaciones.

'Memento mori' (27 de octubre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Todo arranca cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid. El inspector Sancho (Francisco Ortiz) presagia una cadena de homicidios, y con el apoyo de “Carapocha” (Juan Echanove), uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto (Yon González), un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Pronto descubren que se encuentran ante un asesino que comete crímenes con banda sonora y firma los cuerpos de sus víctimas con poemas. Lo que no sabe Sancho es que la persecución se convertirá en un duelo muy personal.

'Iosi, el espía arrepentido' T2 (27 de octubre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Esta temporada de la serie argentina, a cargo de Daniel Burman, aborda el atentado a la AMIA, el ataque terrorista más sanguinario en la historia de Argentina, que dejó a cientos de personas muertas o heridas, mientras encontramos a nuestro protagonista, Iosi, todavía prófugo y decidido a hablar públicamente con la ayuda de una famosa periodista, cuando los servicios de inteligencia israelí le piden investigar el mayor secreto militar argentino: el misil Condor.