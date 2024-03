Lydia Lozano cree que Norma Duval “va a por ella” en TVE por un conflicto del pasado: “Le pagué el colegio de los hijos”

Lydia Lozano asegura que Norma Duval “ha ido a por ella” en Baila como puedas. La periodista cree que la exvedette ha aprovechado su posición de jueza del nuevo talent de baile de TVE para vengarse de ella por rencillas del pasado de las que no ha dudado en hablar durante su entrevista con Carlota Corredera en el podcast Superlativas.

La presentadora ha aprovechado la visita de la que fuese su compañera en Sálvame para preguntarle por su nueva etapa televisiva como concursante del recién estrenado programa de La 1. Al comienzo de la charla, la gallega recuerda cómo en uno de los avances que la pública ha lanzado de la edición se puede ver a Lydia Lozano llorando después de que Norma Duval la definiera en una de sus valoraciones como un “paquetillo”.

“Sí, y me pareció muy feo...”, empieza considerando la canaria. “Una que va a un programa para bailar como ella pueda y que una vedette como Norma me llame paquetillo... Pienso que debería haber utilizado otro término. Antes me pedían por la calle el chuminero, ahora me llaman paquetillo. Esa frase se ha hecho viral y no es bonito”, ha lamentado la también tertuliana de Mañaneros.

Lydia Lozano: “Norma Duval ha ido a por mí”

“Ahora está un poquito más suave, pero ha ido a por mí”, continua diciendo la televisiva, recordando entonces el origen del conflicto entre ambas, en una vieja guerra que tiene ya más de 10 año. “Hija, después de haberle pagado la demanda... Le pagué el colegio de los hijos. Lo que se ha publicado... pues era un poquito más”, asegura con sorna Lozano. “Se ha publicado una cifra que tú le habías pagado por una demanda y en Superlativas puedes confirmar que era más dinero. ¿Casi el doble puede ser?”, pregunta entonces Carlota Corredera ante el silencio de su amiga.

“Entonces, ya que te pagan una demanda... Que si hubiese tenido que haber pagado costas, o te debiese dinero, pues di que soy un paquetillo, pero hombre, ya que pagué di por lo menos 'la bajada no la has hecho muy bien'...” , prosigue Lydia, desvelando que en otra actuación Norma le puso un 7 por sus “dotes interpretativas” y no por su baile. “¿Te ha llamado drama queen?”, señala la presentadora. “No, no, eso no sabe lo que es...”, responde entre risas la invitada mientras su compañera destaca “el buen rollo” que hay entre ellas.

La demanda de Norma Duval a Lydia Lozano

De esta manera, el programa de TVE ha traído de vuelta un viejo conflicto que se remonta al año 2011, cuando Lydia fue condenada, según recordaba estos días Semana, a pagar 30.000 euros a Norma Duval por haber vulnerado su derecho a la intimidad. Una cifra que, tal y como ha asegurado ahora la periodista, es mayor a la que se publicó en los medios.

En aquel año, el Tribunal Supremo emitió un fallo en favor de la vedette tras encontrar una vulneración a la intimidad de Duval por parte de la televisiva. Estos hechos se remontan a momentos del pasado en los que Lydia Lozano habló de las relaciones sentimentales de la actriz y de su comportamiento con los medios de comunicación en varios programas de Telemadrid.