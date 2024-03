'Maestros de la costura 6' vivió la expulsión más inesperada, un amago de abandono y un regreso por sorpresa

La sexta entrega de Maestros de la costura 6 estuvo marcada por las sorpresas. Algunas positivas y otras no tanto, aunque son estas últimas las que apuntan a marcar un antes y un después en la lucha por el triunfo final.

Empezamos por la sorpresa más amable que dejó la noche: el regreso de Yelimar al taller. La venezolana fue la tercera finalista de la cuarta edición, la que ganó Ancor en 2021. Sin embargo, esta vez no volvió en calidad de concursante, sino para ejercer de modelo de Ana en la prueba de eliminación, en la que los aprendices tenían que resaltar lo mejor de sus modelos a través de la costura a medida.

“Estoy muy emocionada de volver a mi casa, a este taller, y feliz de veros a ustedes otra vez”, dijo Yelimar, que durante su paso por Maestros abanderó la diversidad en la moda y la necesidad de visibilidad y normalizar la existencia de todo tipo de cuerpos. Entre ellos, el suyo, pues recordemos que la venezolana perdió la pierna derecha a causa de un accidente de coche. “Siempre he defendido que se muestre ampliamente la inclusión de las personas con discapacidad o personas diferentes y que todas tengamos un espacio en la moda y en la vida diaria”, dijo este jueves.

¡Qué feliz me hace volver a ver a Yeli en el taller! 💖💖💖 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/g5CnrYsTWy — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) 14 de marzo de 2024

Cristian amagó con abandonar

La felicidad de Yelimar por volver al taller de Maestros de la costura contrastó con la pena de Cristian, que amagó con abandonar el programa. “Últimamente no me siento muy a gusto, ni conmigo mismo ni en general. Puede ser que también me esté viniendo un poquito grande el nivel de exigencia en el programa. No me siento muy a gusto”, confesó el concursante, cuya tristeza y desgana fueron percibidas por los jueces durante el programa.

“Echo de menos todo. Mi gente, mi pareja, mi casa, mi círculo... Me siento muy solo interiormente. Aquí me he dado cuenta de que no era tan valiente como yo pensaba”, añadió el malagueño, que notó el apoyo de los compañeros y de los jueces. Incluso recibió un abrazo de Lorenzo Caprile que terminó de convencerle para seguir en el programa.

"Se me está haciendo muy duro estar tanto tiempo fuera de mi casa" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/LFcQIQc8OJ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) 15 de marzo de 2024

Soraya, la expulsada de esta semana

Quien no seguirá por decisión es Soraya, que tuvo un mal día y dijo adiós a Maestros de la costura pese a que era una de las grandes favoritas, si no la que más, para ganar esta edición.

En el último reto de la noche, ella y el resto de mandiles negros tuvieron que coser un look a medidas de las dimensiones de las modelos a partir de una tendencia musical. A Soraya le tocó el reguetón, un estilo con el que no estaba nada familiarizada. De hecho, ni siquiera pudo acabar a tiempo su vestido, lo que terminó por condenarla. “Soraya, ¿no me has escuchado cuando he dicho 'cinco minutos'? La norma no está cumplida y la modelo no está en su sitio. Los jueces lo han visto y lo tendrán que valorar ellos”, advirtió Raquel Sánchez Silva a la concursante.

Que a Soraya no le ha dado tiempo a vestir completamente a su modelo 😭😭😭 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/nvwC6JaEJ5 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) 15 de marzo de 2024

“Creo que nuestra decisión es muy obvia y muy clara”, dijo Caprile, que lamentó que Soraya “no haya llegado al mínimo exigible” para valorar su trabajo “porque la modelo no ha podido desfilar tranquilamente como el resto de sus compañeras porque el traje se caía”. Así pues, Soraya cayó eliminada para sorpresa de todos. Y también para pena de algunos de los presentes, que asistieron a su eliminación con lágrimas en los ojos.

“Tú siempre serás recordada en este taller como una de las personas que mejor ha cosido en su puesto de costura. Lo que te ha pasado es algo puntual (...) Un fallo lo puede tener cualquier en un día malo”, comentó Raquel Sánchez Silva para poner en valor el recorrido de la soriana por el concurso.

Soraya, por su parte, se marchó agradecida y “encantada” por haber vivido esta experiencia. “Ha sido un lujazo estar aquí. Se ha apostado demasiado algo y no he llegado. Ya está. Unas veces se gana y otras veces se pierde”, concluyó la ya exaspirante.