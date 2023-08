Terelu Campos deja claro el motivo de su enfrentamiento con Makoke por ser una “colaboradora sin escrúpulos”

Así es la vida consiguió este viernes que Makoke y Terelu Campos hablaran por teléfono ante los espectadores de Telecinco. Su relación está congelada desde hace mucho tiempo y no parece que vaya a mejorar próximamente. Tampoco ayer pudieron acercar posturas.

De hecho, ocurrió más bien lo contrario. A petición del programa, Makoke llamó por teléfono a la expresentadora de Sálvame para “zanjar” las rencillas por las que están enfrentadas.

Nada más empezar la conversación, Makoke se “disculpó” con ella por haberse enfrentado a su hija, Alejandra Rubio. “Te he preguntado si hay algo más y nunca me has contestado”, añadió la tertuliana. Y a partir de ahí, Terelu tomó la palabra y no la soltó.

“No te he contestado porque es complicado contestarte y he preferido dejarlo ahí”, le espetó. A La Campos le dolió la forma en la que Makoke trató a Alejandra Rubio: “Yo jamás tocaría lo que tú más quieres en el mundo. Antes me inmolo”.

La exmujer de Kiko Matamoros, que estaba acompañada en el plató por su hijo, Javier Tudela, intentó defenderse, pero Terelu continuó explicándole por qué ha decidido no tener relación con ella.

“Si esa persona [el hijo de Makoke] hiciera algo que no está bien, la hubiera cogido fuera con todo el amor del mundo y se lo hubiera dicho, pero lo hubiera hecho como madre y no como una colaboradora sin escrúpulos”, soltó completamente indignada.

Makoke se molestó: “Escrúpulos tengo y bastantes”, apostilló, pero no pudo agregar nada más porque Terelu no estaba dispuesta a pisar el freno.

El origen del enfrentamiento está en un plató de televisión

La hija de María Teresa Campos reconoció que Makoke la había defendido ante Kiko Matamoros en muchas ocasiones, pero se negó a rendirle “pleitesía” por ello.

Y situó el inicio del enfrentamiento mucho antes, cuando le aconsejó que no asistiera a un programa que iba a ser “territorio hostil” para ella. “Le dije que no le merecía ese dinero porque lo iba a pasar muy mal e iba a tener que dar la cara por ella en cosas con las que no estaba de acuerdo”.

Al parecer, Makoke no le hizo caso, aceptó colaborar con ese programa y después se enfadó porque Terelu no la había defendido: “Pero yo se lo advertí antes con toda la sinceridad del mundo”, dijo justo antes de dar por concluida esta llamada que sirvió para aclarar lo ocurrido entre ellas.