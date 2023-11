Mala Rodríguez cuestionó ante Risto el feminismo actual por ser “de raza blanca”: “¿Dónde dan el carnet?”

Mala Rodríguez fue una de las entrevistadas que sentó en el Chester de Risto Mejide este miércoles 29 en Cuatro. La rapera de fama internacional pudo hablar sobre su éxito musical, pero también sobre otras facetas personales y de cuestiones como el feminismo, donde llamó la atención su planteamiento.

En concreto, la cantante aseguró que el feminismo actual es muy “de raza blanca” y por tanto no suficientemente inclusivo.

“Tuve una conversación con un grupo de mujeres gitanas que están tratando de hacer llegar sus voces. Se consideran las nadie, porque dentro de este feminismo blanquísimo no tienen voz, no les alcanza el grito a ser escuchado”, comenzó diciendo, antes de asegurar que no “sabía el significado de la palabra feminismo”. “Sí sabía que yo podía hacer todo lo que yo quisiera, porque mi mamá no me puso ningún tipo”.

A continuación, añadió. “Ahora mismo no sé si soy feminista. ¿Dónde dan el carnet de feminista? No lo sé. Quiero saberlo”.

Rodríguez considera que “solo hay un feminismo y es muy blanco, de la raza blanca”. “Es muy Karen”, agregó, refiriéndose al estereotipo de las mujeres blancas de clase media alta de Estados Unidos, con tics racistas. “Karen sabe hacer mansplaining pero de mujer. Lo que diga Karen va a misa y eso no es. Hay más gente”.

“No se ha avanzado en nada”

Por otro lado, Mejide le preguntó por unas declaraciones sobre la maternidad de la artista. “¿Es cierto que has dicho que si las mujeres quieren ser iguales a los hombres no tienen que tener hijos?”. Ella se explicó en estos términos: “Cuando digo esto, quiero decir que un hombre, al no tener que cuidar de ese bebé durante años, tiene ventaja”.

“Pero los hombres también cuidamos a los bebes. ¿No los cuidamos?”, replicó Mejide. “Muy poco. No es lo mismo. Un bebé quiere estar con la mama. Que una mujer arriesga su familia para ponerse en su carrera avanza más. Es tiempo que no está dedicando. Es más duro tener una familia y tener una carrera”, razonó ella, que considera que “no se ha avanzado en nada”.