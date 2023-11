Españoles, Herminia ha muerto: así ha sido el último adiós de María Galiana en el final de 'Cuéntame cómo pasó' en TVE

Españoles, Herminia ha muerto. Cuéntame cómo pasó ha emitido este miércoles su capítulo final en La 1 de TVE en una entrega marcada por el fallecimiento del personaje protagonizado por María Galiana. La abuela de la familia Alcántara completó el árbol de la vida y dio su último aliento, como preveíamos, bajo la encina que había plantado su padre el día que nació.

El esperado momento, anticipado en el primer capítulo de la temporada, llegó en el tramo inicial del episodio. Con Carlos y Karina ya en España, sanos y salvos tras volar en avión desde Nueva York el mismo día de los atentados de las Torres Gemelas, Herminia pide a su nieto un rato a solas para tener una profunda conversación.

En ella, el personaje de María Galiana le traslada al joven varios de sus últimos deseos: que en su entierro nadie vaya de luto, que no haya coronas de flores, y que sus seres queridos bailen un pasodoble en su honor. Además, termina encomendando a Carlos el objetivo de cumplir con su legado: que sea la unión de una familia rota por las desavenencias surgidas entre ellos durante los últimos años, con aquella dichosa herencia en vida de Mercedes y Antonio como gran detonante de la disputa.

“Tú eres el que lo tienes que arreglar porque tú conoces la historia de esta familia y tú eres el que puede hacer que siga para adelante. Eres escritor y has sabido contar muy bien todas las cosas que han pasado. Tú debes conseguir ahora que pasen cosas buenas para luego escribirlas”, le hace saber al 'heredero'. Un diálogo que culmina con la matriarca pidiéndole a su nieto un beso que Carlos le otorga sin saber que sería el último. El protagonista decide entonces dejarla sola para que descanse y allí, bajo la encina, bajo el gran árbol de su vida, Herminia acaba dando su último aliento.

Así vivió Ricardo Gómez su última escena con María Galiana

De esta manera, el público de La 1 era testigo de una emocionantísima escena que, tal y como ha expresado Ricardo Gómez en una entrevista con verTele, no fue un momento “muy duro” para los dos actores: “Al revés, fue todo lo contrario. Yo no me lo tomé como algo muy duro, me lo tomé pensando en que estábamos ahí para darle el cierre que pienso que Cuéntame merecía, un final digno. Que ya se podrá entrar en materias subjetivas de si uno piensa que tendría que haber sido hace años, o en el momento correcto, o no, pero bueno, al menos es un cierre digno. No es que de un día para otro no hay más Cuéntame, sino que se ha dado la posibilidad de escribir un final. Yo creo que la manera que tuve de enfocar aquello es como una oportunidad de pasar un rato con gente a la que quieres mucho e intentar poner todo ese cariño y toda esa emoción al servicio de la historia”, explicaba el intérprete.

Ricardo Gómez, que recuerda que a María Galiana “lo de la 'abuela de España' le hace gracia relativa”, explica que la actriz es una de las personas con las que más contacto ha tenido durante sus cinco años fuera de la serie: “Para mí fue más la ilusión de volver a rodar con ella, que no la idea en sí. Nosotros como intérpretes no podemos adquirir el mismo enfoque que el espectador, porque si no estaríamos llorando mientras lo estamos rodando”, reflexiona el protagonista, que cree que “Cuéntame está muriendo con la misma dignidad con la que está muriendo Herminia”.