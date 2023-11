Muere Eduardo Ladrón de Guevara, cocreador de 'Cuéntame cómo pasó', el mismo día que acaba su serie

Eduardo Ladrón de Guevara, uno de los creadores de Cuéntame cómo pasó, ha muerto a los 80 años en la madrugada de este miércoles 29 de noviembre. El fallecimiento del guionista se ha producido el mismo día en el que TVE emite el capítulo final de la histórica ficción, y apenas unas horas después de que el reparto y equipo responsable de la serie se diese cita en los Cines Callao de Madrid para su gran despedida ante el público.

El escritor, guionista y periodista ha fallecido, según informa RTVE en un comunicado, a causa de una isquemia. Junto a Miguel Ángel Bernardeau y Patrick Buckley, Eduardo Ladrón de Guevara fue artífice de la serie Cuéntame desde su arranque en La 1 el 13 de septiembre de 2001 y más de 130 episodios de la ficción, hasta que la dejó en el año 2017, llevan su firma.

“Ha fallecido Eduardo Ladrón de Guevara. Uno de los grandes guionistas españoles y alma de nuestra serie. Gran profesional y querido compañero, nuestra historia no podría haberse escrito sin él. Todo nuestro cariño a su familia”, ha escrito la cuenta oficial en X (Twitter) de Cuéntame, cuyo equipo desconocía este martes, durante el acto celebrado en Madrid, que estaba ingresado debido a una repentina complicación en su estado de salud.

RTVE también se ha unido a las condolencias hacia los allegados del guionista: “Un abrazo a amigos y familiares”, han escrito desde la cadena pública.

Una gran carrera como guionista y escritor

Además de la emblemática serie de RTVE, Ladrón de Guevara ya había participado en otros títulos de renombre, como Farmacia de guardia, Los ladrones van a la oficina, Querido maestro o Manolito Gafotas, entre otros.

Su talento para la escritura no se limitó solo al mundo televisivo. Como novelista, firmó El champán frío y la venganza caliente y como autor teatral ha escrito más de una veintena de obras de teatro, distinguidas con premios como el Calderón de la Barca o el Rojas Zorrilla.

Lo que muy pocos saben es que su carrera profesional comenzó en el mundo del periodismo, trabajando en el diario Informaciones y en la sección de Tribunales del diario Pueblo, una redacción que conoció muy bien y que le inspiró a escribir parte de las tramas de Toni Alcántara en Cuéntame durante varias temporadas. También colaboró con Colpisa y Fax- Press, antes de abandonar el periodismo definitivamente por la escritura televisiva y teatral.

La última aparición de Eduardo Ladrón de Guevara

Eduardo Ladrón de Guevara fue noticia hace apenas unas semanas por la que ha terminado siendo su última aparición pública. El escritor participó a mediados de noviembre en un coloquio organizado por ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, en el que algunos responsables de Cuéntame reflexionaron sobre la evolución que ha tenido la serie de TVE a lo largo de sus 22 años de historia. Durante el encuentro, Ladrón de Guevara aprovechó para responder a María Galiana, que había generado días antes una gran polémica en el sector por las controvertidas palabras que ofreció en una reciente entrevista con verTele.

En ella, la intérprete que da vida a Herminia aseguraba que, en más de una ocasión, los actores habían tenido que “leer la cartilla” a los guionistas ante algunas de las peripecias que habían propuesto para sus personajes: “La idea que los protagonistas, sobre todo la familia, tenía de lo que era Cuéntame siempre se ha impuesto siempre, y es lo que nos ha hecho perdurar. Porque si no, nos hubiéramos ido a la porra en tres o cuatro años, o menos”, aseguró la andaluza, levantando una gran polvareda entre los escritores de la industria española.

Apenas unos días después, uno de los creadores de Cuéntame, el mencionado Ladrón de Guevara, decidió alzar la voz en defensa de sus compañeros: “He leído, no hace mucho, unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me ha dejado perplejo por la falta de respeto”, empezó diciendo durante el evento de ALMA en el que también participaron Sonia Sánchez, Ignacio del Moral, Jacobo Delgado y Manuel Dios, actor que interpreta a Luis y que también pertenece al equipo de guionistas de la serie. “No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados porque es muy injusto”, añadió el responsable.

La cosa no quedó ahí y Ladrón de Guevara aprovechó la ocasión para señalar a su reparto: “En esta serie hubo actores con poca educación”, expresó. “Yo he sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones, los actores se convirtieron en los grandes inquisidores”, dijo en unas duras palabras en las que lamentaba el poder que tenían algunos intérpretes sobre lo que ellos escribían. “Eso no está bien porque crea mucha inseguridad al guionista y convierte a la serie en un circo”, se quejó antes de poner varios ejemplos de diferencias entre los actores y los guionistas de la ficción.

* Puede ver las declaraciones de Eduardo Ladrón de Guevara a partir de los minuto 28:30 y 34:20 del siguiente vídeo