Un creador de 'Cuéntame' responde a María Galiana y señala a más actores: “Se convirtieron en grandes inquisidores”

Algunos guionistas de Cuéntame cómo pasó han participado en un coloquio organizado por ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, en el que han reflexionado sobre la evolución que ha tenido la serie de TVE a lo largo de sus 22 años de historia. Durante el encuentro, uno de los creadores de la ficción aprovechó para responder a María Galiana, que generó hace unos días una gran polémica en el sector por las controvertidas palabras que ofreció en una reciente entrevista con verTele.

En ella, la intérprete que da vida a Herminia aseguraba que, en más de una ocasión, los actores habían tenido que “leer la cartilla” a los guionistas ante algunas de las peripecias que habían propuesto para sus personajes: “La idea que los protagonistas, sobre todo la familia, tenía de lo que era Cuéntame siempre se ha impuesto siempre, y es lo que nos ha hecho perdurar. Porque si no, nos hubiéramos ido a la porra en tres o cuatro años, o menos”, aseguró la andaluza, levantando una gran polvareda entre los escritores de la industria española.

Pues bien, ahora ha sido uno de los creadores de Cuéntame el que ha decidido alzar la voz en defensa de sus compañeros: “He leído, no hace mucho, unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me ha dejado perplejo por la falta de respeto”, empezó diciendo Eduardo Ladrón de Guevara durante el evento de ALMA en el que también participaron Sonia Sánchez, Ignacio del Moral, Jacobo Delgado y Manuel Dios, actor que interpreta a Luis y que también pertenece al equipo de guionistas de la serie. “No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados porque es muy injusto”, añadió el responsable.

La cosa no quedó ahí y Ladrón de Guevara aprovechó la ocasión para señalar a su reparto: “En esta serie hubo actores con poca educación”, expresó. “Yo he sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones, los actores se convirtieron en los grandes inquisidores”, dijo en unas duras palabras en las que lamentaba el poder que tenían algunos intérpretes sobre lo que ellos escribían. “Eso no está bien porque crea mucha inseguridad al guionista y convierte a la serie en un circo”, se quejó.

Un creador de 'Cuéntame' señala a varios actores

Manuel Dios, que ejerció como moderador del acto, preguntó a su compañero cuándo empezaron esas actitudes: “A partir del segundo o tercer capítulo”, respondió enseguida Ladrón de Guevara, causando una gran sorpresa entre los asistentes. “Voy a contar una anécdota para que veáis cómo es esto. Voy a decir además el nombre de la actriz, que no la he vuelto a ver y ni simpatizo con ella, ni tengo ningún reproche que hacerle. Pero sí tengo que contar algo con lo que los guionistas algunas veces nos tropezamos. Yo era la primera vez que veía una cosa así”, empezó advirtiendo.

“Al principio, debía ser el capítulo tres o cuatro, llegamos a la mesa para leer el guion y una actriz, cuando íbamos a empezar, saca de su bolso un guion que había escrito ella. La actriz se llama Irene Visedo, y me quedé atónito”, desveló refiriéndose a la intérprete que da vida a Inés Alcántara. “Ante eso, o das un puñetazo y dices: 'Vaya usted a paseo'. Ahí me parece que la productora no actuó bien. Fue la primera vez que los actores, me refiero a los primeros, que por cierto son excepcionales, se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos”, recordó el escritor que apuntó que “a parte de lo vejatorio que es, crea un ambiente francamente malo”. “Jamás le hice un reproche pero siempre que he tenido ocasión, he denunciado este lamentable suceso”, aseguró.

Las reticencias de Imanol Arias con un giro del guion

Por su parte, Ignacio del Moral habló de otro “asunto que fue muy espinoso”: la primera separación de Mercedes y Antonio. “Aquello nos costó bastante y hubo que reconfigurar el principio de la temporada porque Imanol se resistía mucho”, señaló el escritor. “Es verdad que esta fusión actor-personaje, que da tan buenos resultados en algunos momentos de la serie, en otras hace que ellos defiendan al personaje como si fueran ellos mismos: '¿Yo cómo voy a hacer esto'?. 'No eres tú, es el personaje”, reprodujo el guionista.

“Sí recuerdo eso con cierta angustia y nos causó mucha inseguridad toda aquella trama que hubo que andar reconfigurando las cosas. La recuerdo para mal porque tuvimos que hacer como transacciones con los actores, con la propia productora... Porque también es verdad que ese peso de los actores, el productor [Miguel Ángel Bernardeau], que está casado con la actriz principal [Ana Duato], acaba ganando mucho peso”, declaró Del Moral.

“Llegó casi a una especie de producción ejecutiva paralela en manos de los actores en determinados momentos que consideraban que había tensión. También todo aquello coincidió con una bajada de audiencias que coincidió con el cambio de modelo, cada vez había más cadenas y esa bajada, que no era más que consecuencia de un reparto [de los espectadores] que cada vez iba a más, nos penalizó muchísimo. Porque en una serie, cuando las cosas van mal, siempre la culpa es del guion. Recuerdo esas épocas como complicadas”, sentenció.

