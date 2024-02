Tensión entre Santiago Segura y Mar Flores en 'El Desafío': “A lo mejor te caigo mal”

Chenoa no es la única concursante de El Desafío que se ha rebelado contra los jueces del programa. Este viernes, Mar Flores dio un paso al frente para quejarse por las bajas puntuaciones que, según ella, siempre recibe por parte de Santiago Segura. “A lo mejor te caigo mal”, le espetó la modelo.

Minutos antes había realizado una prueba que le provocó auténtico pavor. Se subió a una pasarela y, con los ojos vendados, tuvo que saltar sobre unas superficies aisladas. Todo eso en el menor tiempo posible, pues competía contra Marta Díaz.

El vértigo que sufre no le impidió ganar el reto con suficiente ventaja sobre su rival, por lo que se le hizo aún más dura la valoración del cineasta, que le otorgó 6 puntos. Pilar Rubio le dio 6 y Juan del Val le concedió 7.

“Haga lo que haga siempre hay una persona que siempre me valora muy bajo, y no me parece justo”, lamentó. El presentador le pidió que nombrase al aludido, así que la concursante se dirigió a Segura: “Santiago, tú siempre me puntúas mal. No pasada nada, a lo mejor te caigo mal, pero no pasa nada”, sugirió.

Es más, incluso le propuso llevar a cabo una prueba juntos, si la dirección del programa estaba por la labor.

Al director de Torrente se le dibujó en la cara una sonrisa con la que trato de llevarle la contraria: “Me estoy sintiendo fatal porque me caes estupendamente, como todos. Te he puesto un 6, como Pilar, pero me echas a mí la bronca y me dices que me caes mal porque esto es como 'el profesor que me tiene manía'”, respondió.

“Siempre puntúas muy bajo”, insistió la concursante, “pero debe de ser que me lo merezco”, remató. “Lo acepto”.